Barrió Villa Clara a la Isla de la Juventud en la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Los Leopardos Azucareros de Villa Clara consiguieron este domingo la decimoquinta victoria en la 65 Serie Nacional de Béisbol, al barrer a los Piratas de la Isla de la Juventud en el estadio Cristóbal Labra, de Nueva Gerona.

Los villaclareños remontaron el marcador en par de ocasiones para completar el escobazo anaranjado a los pineros, con marcador final de 15 anotaciones por 9.

Cristóbal Labra

ISJ 9-13-4

VCL 15-12-4

JG: Mailon T. Alonso (1-0)

JP: Raúl Guilarte (0-1)

En el choque dominical el capitán de los Leopardos Mailon Tomás Alonso, volvió a demostrar su versatilidad, al sobresalir bate en mano y desde el montículo.

El santaclareño bateó de 4-2, impulsó tres carreras y anotó dos. Después subió al box y trabajó dos entradas en blanco, con apenas un hit permitido y dos ponches, para conseguir su primera sonrisa como lanzador en Series Nacionales.

Mailon Tomás Alonso consiguió su primera victoria en nuestros clásicos nacionales de béisbol, en su juego lanzado número 30; tenía hasta aquí, como lanzador, dos reveses y 10 juegos salvados, según los datos estadísticos de Osmany Pedraza Ledón.

Villa Clara tiene ahora balance de 15 éxitos y 16 descalabros, y desde el martes 17 de noviembre enfrentará a Artemisa en el estadio Augusto César Sandino, de Santa Clara.



