Barrió Cienfuegos a Villa Clara en la 65 Serie Nacional de Béisbol

El equipo de Cienfuegos volvió a barrer a su similar de Villa Clara en el segundo tope particular entre ambos, en la etapa clasificatoria de la Sexagésimo Quinta Serie Nacional de Béisbol.

Los Elefantes vencieron a los Leopardos en los 8 enfrentamientos de la justa, pero con mayor contundencia en el Augusto César Sandino, de Santa Clara, donde los paquidermos remontaron marcadores adversos en 2 ocasiones y lograron un éxito por la vía del fuera de combate.

En honor a la verdad los anaranjados de Ramon Moré, mostraron muchas deficiencias y lagunas ante los sureños, inefectivo el trabajo de los lanzadores, escaso bateo, sobre todo con oportunidad y errores a la defensa, además de cerradas decisiones arbitrales en contra.

Números Finales del Partido Dominical:

Augusto C. Sandino

CFG- 10-8-0

VCL- 2 -5-2

JG: Kevin Hernández (2-1)

JP: Christian Rojas (1-2)

JS: Julio Rodríguez (1ro)

HR: Erisbel Arruebarruena (2do) GS

Con la sonrisa dominical Cienfuegos lleva 9 triunfos sobre Villa Clara, contando la última de la 64 Serie Nacional, e impone un récord de victorias consecutivas frente a los villaclareños, según los datos del estadístico Osmany Pedraza Ledón.

Después de los resultados del primero de noviembre Pinar del Río continúa al frente de la Zona Occidental con balance de 20-4, seguido por Industriales y Matanzas (14-8), Cienfuegos (12-12), Mayabeque (11-12), Villa Clara (8-13), Artemisa (9-15) y La Isla (3-19).

Los Leñadores de Las Tunas comandan la zona oriental con balance de 16-8, por delante de Santiago de Cuba y Holguín (14-9), Granma (13-11), Ciego de Ávila (12-12), Sancti Spíritus (11-13), Camagüey (9-15) y Guantánamo (6-18).