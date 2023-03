Villa Clara ya vive la XXXI Feria del Libro (+Audio)

Yamil Díaz Gómez, Presidente de Honor en esta edición, pronunció las palabras introductorias, en las que agradeció a quienes le apoyaron e inspiraron en su trayectoria como escritor, periodista, poeta e investigador.

«[...] Así crecieron y se multiplicaron mis estantes de libros. Y poco a poco llegaron a ellos esa Araceli García Carranza sin cuya ayuda (y la de Pedro Pablo Rodríguez) no me hubiera graduado como periodista; esa Fina García Marruz que me humanizaría con su “Transfiguración de Jesús en el Monte” y que me enseñaría a caminar por La Habana Vieja, en un domingo de mucha luz, con Martí de la mano», manifestó.

En la noche inaugural, el reconocido trovador Diego Gutiérrez realizó un concierto con la promoción del disco "Viaje al centro de la Tierra", con poemas musicalizados de autores villaclareños como Arístides Vega Chapú, Yamil Díaz, Edelmis Anoceto, Ricardo Riverón, entre otros destacados.

Asimismo, se presentaron los cantautores integrantes de La Trovuntivitis Yordan Romero, Roly Berrío y Alain Garrido.

Asistieron Osnay Miguel Colina y Alberto López Díaz, primer secretario del Partido y gobernador de la provincia, respectivamente; Serguey Pérez Pérez, director de Cultura en Villa Clara, Omar Rubio, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura, así como escritores y personalidades invitadas.