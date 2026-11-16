Villa Clara: Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras en la Música

Sesiones de trabajo, talleres de intercambio, expoferias de emprendimientos, rutas creativas por espacios públicos y privados, y presentaciones artísticas en vivo conforman el programa de esta cita.

El encuentro, que este año también extiende sus sesiones a la provincia de Holguín, tendrá como epicentros en suelo villaclareño al centro cultural La Luna Naranja y la Casa del Joven Creador de la AHS, donde convergirán artistas, emprendedoras y actores territoriales en torno a un mismo propósito: visibilizar y articular el liderazgo femenino en las Industrias Culturales y Creativas (ICC).

«Rompiendo brechas, creando alianzas» no es solo un lema, es la premisa que sostiene un proyecto colectivo e inclusivo, construido y protagonizado por todos y todas, y que llega a esta región central de Cuba para ser conexión y enlace con eventos, redes y proyectos creativos de todo el país.

Bajo el auspicio de la EGREM y el Ministerio de Cultura, la colaboración de organizaciones, centros culturales y grupos creativos, y el acompañamiento del proyecto de cooperación internacional Mi emprendimiento (MEP-INIE-ASDI-PNUD), Villa Clara acogerá un espacio pensado para compartir experiencias, buenas prácticas, retos e ideas que fortalezcan la colaboración entre actores territoriales y los diversos campos de las ICC en Cuba.

La central geografía, con su tradición cultural y su tejido creativo, se suma así a un movimiento que busca romper el techo de cristal socialmente impuesto y extenderlo como vitrina de lo que las mujeres son capaces de crear.