Retrato de una bibliógrafa (+Audio)

Cuando Araceli pulsó las teclas del piano por vez primera, se enfrentó a 88 piezas: 36 negras y 52 blancas. Por más que el tiempo pasaba y la aprendiz intentaba tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven, la Ouverture miniature de Tchaikovski o la Sonata nº 11 de Mozart, no lo conseguía. Tanto ella como su instructora sabían que no tenía futuro en el mundo de la cuerda percutida, de ahí no saldría la Nannerl cubana. «Estudié cinco años el piano y en la actualidad no me acuerdo de nada, tenía el oído cuadrado».

Aunque de algo sí le sirvió el quinquenio de do, re, mi, fa, sol, la, si. «Opté por una plaza de auxiliar de kindergarten y uno de los requisitos para ser aceptada era dominar ese instrumento. Ejercí la docencia a finales de los cincuenta y cuando triunfa la revolución a los auxiliares nos convierten en maestros primarios e impartí clases de cuarto, quinto y sexto grado».

García-Carranza de origen vasco; y Bassetti por antepasados italianos, son los apellidos de Araceli, la niña de educación esmerada que pasó de leer Bertoldino y Cacaseno a Tesis sobre Feuerbach. «Cuando era pequeña, mi madre y mi padre se preocuparon mucho por nuestra formación. Mi papá me compraba varios libros de cuentos. Pero realmente el afán de lectura surge en la Universidad. A medida que curso la carrera de Filosofía y Letras me intereso por la literatura y la historia».

No hay presunción, ni queja, ni arrepentimiento, en la voz que al otro extremo de la sala me dice: «Hace más de 60 años trabajo en la Biblioteca Nacional, estoy en ella desde el 1º de febrero de 1962. Supe que tenían plazas disponibles, me entrevisté con la Dra. María Teresa Freire y enseguida fui aceptada. Desde entonces mi vida ha sido un remolino, tomo nota de todo y me interesa todo».

Araceli García-Carranza recibió la Orden Félix Varela de Primer Grado

«Remolino» deviene sustantivo adecuado para calificar el trabajo de la bibliógrafa más productiva de la Cuba actual. «Para concebir una bibliografía hay que conocer el hecho histórico o la figura que se trabaja. No es redactar una lista de libros, ni copiar de catálogos, hay que identificarse con la obra, describir y sistematizar esa producción. Se debe conformar una indización analítica y verídica; como hice con Eusebio Leal, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Emilio Roig o con la guerra de independencia».

Araceli, a pedido de Cintio Vitier, se encarga de la compilación de la bibliografía martiana hasta el Anuario 45 que está en proceso de edición, hizo analíticas de revistas del siglo XIX. Y por si hiciera falta, trasladó la papelería de la biblioteca personal de Don Fernando Ortiz e hizo su biobibliografía sin más indicaciones que los modelos de 1909 a 1913 de Don Domingo Figarola Caneda.

Andaba Carpentier de ministro consejero por París cuando Araceli le escribe un correo solicitando su apoyo para iniciar las labores bibliográficas. «Me ayudó muchísimo. Venía a La Habana todos los veranos e iba a la biblioteca a visitarme, cargaba con sus libros, papeles y recortes de prensa, estaba muy entusiasmado con su colección».

«En Cuba, durante 1970, no se conocía el trabajo periodístico que había hecho Alejo en El Nacional de Caracas. Ahí crea la sección Letra y Solfa donde publica crónicas de literatura, arte, historia, música, inventos de la época. Toda esa recortería la trabajé yo, la analicé, la comenté y la llevé a la bibliografía. Tengo un fichero con toda la papelería, publiqué lo que está impreso, pero lo manuscrito no».

Carpentier incluso le encomendó una bibliografía de varios momentos del proceso revolucionario para escribir La consagración de la primavera. Una vez escrita la novela, Araceli se percató de que en efecto usó los enlaces que ella le había recopilado. Desde entonces se ha hecho costumbre que los intelectuales soliciten su ayuda: «Roberto González Echevarría, Enrique Mario Santín, Carlos Villanueva, Yolanda Novo, entre otros».

Parte de la bibliografía de Eusebio Leal, fue escrita por Araceli y su hermana, la ya fallecida Josefina García-Carranza

Por lo general, a las 3:30 p.m. una se encuentra más que agotada de la jornada laboral, no importa cuál sea el oficio o profesión, el agotamiento es el mismo. Se cansa del sujetador, del calor, del maquillaje si es que llevas, de los zapatos, del hambre; Araceli no, y si se extenuaba lo disimulaba. «Llegaba a las seis de la mañana a la Biblioteca Nacional y me daba vergüenza irme a las cuatro o las cinco de la tarde, sentía que me faltaba mucho por hacer».

Aun así, no permite que la expongan como la mejor. Lleva consigo un vaho de humildad, que no es fingido ni necesita forzarlo. «Han existido bibliógrafos muy grandes, el inicial fue Antonio Bachiller y Morales autor de la primera bibliografía; Don Domingo del Monte se parangonó con Bachiller y Morales; después estuvo Manuel Pérez Beato. Surge la inmensa figura de Carlos Manuel Trelles que publicó la bibliografía cubana del siglo XVIII, XIX y primeros años del XX; posteriormente llega Fermín Peraza Sarausa y escribe el Anuario bibliográfico cubano de 1927 a 1938. A partir de 1959 la que más se ha destacado soy yo, pero los que me preceden son estrellas».

En las entrevistas, sobre todo a personas que ya superan más de medio siglo, suele preguntarse qué tan satisfechas están con esa vida vivida. Por lo general el interpelado se decanta por dos opciones de respuesta: una afirmativa y otra ambiciosa al estilo «me hubiese gustado hacer más». Araceli, en este caso, eligió la primera.

«Sí estoy satisfecha, sobre todo con mi vida matrimonial porque yo tuve el mejor marido del mundo, que me siguió y yo lo seguí a él. Durante 54 años estuvimos casados pero hace cinco años que lo perdí y me quedé sola».

— No está sola, mire como tiene admiradores y admiradoras que la visitan.

«Es cierto y siempre estoy ocupada, siempre tengo cosas que hacer, lo cual es importante. Ahora, hasta la Feria del Libro me van a dedicar…»

Resulta que los homenajes que ha recibido son en realidad merecidos, y los premios que le han entregado, también. Dirán su nombre en discursos y los aplausos serán justificados. Pasarán los meses y un estudiante abrumado escribirá en su tesis, bajo la estricta norma APA: (García-Carranza, 1970), y ahí Araceli, una vez más, será necesaria.