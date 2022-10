Propuestas cinematográficas del Cine Camilo Cienfuegos

Ciclo 1 pm: Carmen Machi

Martes 25 de octubre:

La tribu- Virginia (Carmen Machi), limpiadora de profesión y “streetdancer” vocacional, recupera al hijo que dio en adopción: Fidel (Paco León), un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Junto a “Las Mamis”, el extravagante grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, madre e hijo descubrirán que a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.

Miércoles 26 de octubre:

Villaviciosa de al lado- es un pueblo que está de capa caída. El antes próspero balneario de la localidad está a punto de cerrar. Pero todo parece cambiar cuando en el pueblo toca el Gordo de la lotería de Navidad. Sin embargo hay un pequeño "problema": el número del décimo se ha vendido íntegramente en el club de alterne del municipio, que a su vez lo ha repartido entre sus clientes en participaciones. Ahora, a los agraciados se les plantea un gran dilema: ¿cobrar el premio aunque todo el mundo se entere de que frecuentan este tipo de lugares, o se callan y siguen con sus vidas, para que nadie los pueda juzgar? Los implicados intentarán decidir qué hacer mientras las mujeres comienzan a especular sobre quiénes habrán sido capaces que caer en la tentación y quiénes no.

Jueves 27 de octubre:

La puerta abierta- Rosa es una prostituta que heredó el oficio de Antonia, su madre, quien ahora se cree Sara Montiel y convierte su vida cotidiana en un infierno. Rosa no sabe ser feliz o no puede; pero la llegada inesperada de un nuevo integrante a su particular y absurda familia le dará una oportunidad única para lograrlo.

Viernes 28 de octubre:

Thi Mai- narra la odisea de Carmen, una mujer que tras perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le ha concedido a su hija la adopción de la niña vietnamita que solicitó. Acompañada de sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, viajarán hasta Vietnam para encontrarse con la cría y con situaciones complicadas, exóticas y rocambolescas, que sacarán a la luz los aspectos más peculiares de sus distintas personalidades. Andrés, un actor español que ha ido hasta Hanoi para vivir con su pareja, y un guía turístico nativo, formarán parte también de la aventura.

Martes (25 de octubre) 8 pm:

Medieval- La historia del ícono checo del siglo XV y señor de la guerra Jan Zizka, quien derrotó a los ejércitos de la Orden Teutónica y el Sacro Imperio Romano Germánico.

Miércoles y viernes (26 y 28 de octubre) 8 pm:

The greatest beer run ever- Nueva York, 1967. Para demostrar su apoyo a sus colegas del barrio que están combatiendo en Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) decide viajar a la primera línea del frente para llevar a los soldados unas latas de su cerveza norteamericana favorita. Lo que empieza como un viaje repleto de buenas intenciones se convierte rápidamente en una aventura iniciática cuando Chickie se enfrenta a la realidad de esa controvertida guerra, y cuando el reencuentro con sus amigos de la infancia le muestra las complejidades y responsabilidades de la vida adulta.

Sábado y domingo (29 y 30 de octubre) 8 pm:

Im westen nichts neues- Las aterradoras experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.

Jueves (27 de octubre) 8pm:

Don't worry, darling- Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía en donde los hombres que trabajan para el "Proyecto Victoria", de alto secreto, viven con sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.

Sábado y domingo (29 y 30 de octubre) 9 am:

Nocturna- En un orfanato, los días pasan despacio, pero las noches son distintas, al menos para Tim. La luz que se refleja de las estrellas es el único remedio para sumiedo a la oscuridad Una noche ese miedo lo lleva al tejado, dónde descubre que su estrella favorita ha desaparecida, y no parece ser la única.

Sábado y domingo (29 y 30 de octubre) 1 pm:

Three thousand years of longing- La Dra. en literatura Alithea Binnie (Tilda Swinton) parece estar feliz con su vida aunque se enfrenta al mundo con cierto escepticismo. De repente, se encuentra con un genio (Idris Elba) que ofrece concederle tres deseos a cambio de su libertad. En un principio, Alithea se niega a aceptar la oferta ya que sabe que todos los cuentos sobre conceder deseos acaban mal. El genio defiende su posición contándole diversas historias fantásticas de su pasado. Finalmente, ella se deja persuadir y pedirá un deseo que sorprenderá a ambos.