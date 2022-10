Katiuska Blanco, un viaje con Fidel al centro de la Revolución (+Audio)

Desde muy joven, la autora se ha convertido en la biógrafa del líder de la Revolución Cubana, con la publicación de varios libros, tan seguidos por el público como “Todo el tiempo de los cedros”, “Paisaje familiar de Fidel Castro Ruz”, “Ángel, la raíz gallega de Fidel” y “Guerrillero del tiempo”, entre otros.

En la sede del Gobierno Provincial de Villa Clara, ante un auditorio repleto de personas, Katiuska se refirió a la imagen trascendente de quien es hoy paradigma de las nuevas generaciones por «los valores tan extraordinarios que tenía su personalidad, su sencillez, su austeridad, que le permitían y propiciaban el ejemplo luminoso que nos dio y nos da», afirmó.

Momentos emotivos se vivieron en el diálogo con esta mujer sencilla y noble que evoca al Comandante en Jefe.

«Cuando yo venía a Santa Clara, quería que el viaje se desviara hasta Pinar del Río, por lo que están pasando en estos momentos difíciles los pobladores de esa provincia, pero ya había hecho un compromiso con los villaclareños. Y pensándolo bien, la vida y la historia tienen sus simbolismos, porque llegar aquí en la ciudad del Che a pocas horas de conmemorarse el aniversario 55 del paso del Guerrillero Heroico a la inmortalidad es un orgullo, este siempre es un lugar donde se rinde tributo al esfuerzo y al trabajo en homenaje a Guevara, aquí se viaja al centro de la Revolución, porque el Che encarnaba los valores que defendemos incluso, cuando nuestros jóvenes y trabajadores van a Pinar del Río en muestras de solidaridad, bienvenido entonces este viaje al centro de la isla para presentar este libro, que es un resumen de otros libros escritos sobre el líder de la Revolución Cubana», agregó .

A propósito de una hermosa crónica que a modo de presentación hizo la colega Minoska Cadalso, periodista y directora de Comunicación del Gobierno Provincial de Villa Clara, quien recordó que Fidel siempre prefería «su viejo reloj, sus viejas botas, su viejo uniforme, y en política todo lo nuevo», Katiuska expresó que «Fidel vivió 90 años, pero en otras dimensiones rebasa ese tiempo, porque Fidel es un hombre de futuro. Se adelantó a su tiempo, previó los acontecimientos, siempre vio más lejos que todos nosotros. No fue un Dios, fue un ser humano que para lograr sus metas tuvo que esforzarse mucho, con una tenacidad increíble. Nunca se arrepintió ni se rindió. Desarrolló todo su trabajo con amor y pasión», expresó la biógrafa del Comandante.

Esta cita de remembranzas y amor fue presidida por Alberto López Díaz, Gobernador de Villa Clara, Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en Villa Clara, Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del PCC en Santa Clara, así como Leonardo Pérez Leyva, Presidente de la Sociedad Cultural José Martí, organización que convocó esta cita.

También se encontraban presentes profesores, historiadores, líderes comunitarios, representantes gubernamentales en circunscripciones y Consejos Populares, dirigentes de organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas, así como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

A todos ellos, dijo Katiuska: «Este es un libro de carácter urgente, aquí está el sentido de Revolución en su carácter de transformación constante de la realidad, sale para combatir, convoca a las luchas, está dirigido a nuestros jóvenes. Sale al ruedo de las luchas sociales, porque Fidel después que se reembarca en el Granma el 25 de noviembre del 2016, cuando se inscribió en la eternidad, necesitábamos que los jóvenes tuvieran su referencia, la oportunidad de tener este libro que contiene estampas de la vida y el pensamiento del líder, nunca toda su vida, porque Fidel es fuente inagotable. Siempre escribo sobre Fidel con rigor, con seriedad, pero con el alma. Espero que este libro llegue a las comunidades, a los jóvenes, que llegue a todas partes el espíritu de Fidel», dijo la renombrada escritora.

Un joven de la Sociedad Cultural José Martí le hizo una pregunta personal sobre por qué precisamente ella, Katiuska Blanco, fue la joven escogida por Fidel para convertirse en su biógrafa y entonces, ella, con toda su humildad, dijo que prefería hablar de Fidel, pero contó una anécdota que marca las esencias que le enseñó Fidel y que ella ha mantenido toda su vida.

Se trata de un viaje que hizo el Comandante en Jefe y en el cual ella le acompañó, y donde se encontraba además el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Ese día Fidel le dijo al Gabo: «ella es una hija del pueblo formada por la Revolución. Reafirma que lo que importa no es el nombre, ni la persona, soy una hija de este pueblo formada por la Revolución de lo cual siento mucho orgullo. Soy una militante, lo que importa no es la gente, sino las ideas, y eso me lo enseñó Fidel. Él decía que vivir es una meta, y esa meta en función de causas nobles y justas», confesó muy emocionada y respaldada por aplausos de un público que se mantuvo muy atento y que le prodigó abrazos, poemas y muestras de agradecimiento.

Como colofón, la laureada escritora y periodista recibió el Zarapico, máxima Distinción Cultural de Villa Clara, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su lealtad a la Revolución.