Premio de Periodismo Juan Gualberto Gómez reconoce a Oscar Salabarría por la obra del año 2025

Oscar es ejemplo de constancia, calidad y buen hacer en el Periodismo, oficio que Gabriel García Márquez catalogara como el más hermoso del mundo.

Lleguen a él las más sinceras felicitaciones desde el colectivo de CMHW La Reina Radial del Centro, también su casa profesional.

A continuación, compartimos los criterios del jurado, publicados en el portal web Cubaperiodistas:

Prensa Escrita

El jurado, integrado por Ciro Bianchi Ross, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, la periodista y ensayista Katiuska Blanco Castiñeira y Yuniel Labacena Romero, director del periódico Juventud Rebelde y presidente del jurado en esta categoría, analizó detalladamente las propuestas presentadas y resalta la valía de los nueve candidatos al Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año 2025.

En tal sentido, decidió entregar el PREMIO a ELSA RAMOS RAMÍREZ, DEL PERIÓDICO ESCAMBRAY, cuya obra en 2025 vuelve a distinguirse por un periodismo cercano, incisivo y profundamente anclado en la voz del pueblo, así como por la diversidad de géneros periodísticos empleados para ese necesario propósito. Sus trabajos escritos desde una provincia, con trascendencia nacional, reflejan un enfoque comprometido, analítico y ágil, con una impronta que equilibra rigor periodístico y sensibilidad humana.

La hondura de la intencionalidad editorial, el cuestionamiento de problemáticas económicas, sociales y deportivas y la contrastación de fuentes periodísticas se articulan, igualmente, en su desempeño profesional, donde es notorio la valentía en el tratamiento de temas peliagudos con apego a la ética profesional. Para ello, recurrió no solo al lenguaje expositivo, sino también, a la descripción, a la narración, al diálogo y a la argumentación.

Se distingue a una profesional que se desempeña, además, como tutora de la práctica preprofesional de estudiantes de la carrera de Periodismo, coordinadora del Diplomado de Reorientación hacia el Periodismo y docente en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez. Elsa sigue siendo una de las voces más agudas y necesarias de nuestro periodismo, una de las profesionales del sector más seguidas por los lectores y más respetadas en sus opiniones.

Además, el jurado decidió otorgar MENCIÓN a LUIS RAÚL VÁZQUEZ MUÑOZ, CORRESPONSAL DEL PERIÓDICO JUVENTUD REBELDE EN LA PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA, quien se distingue por una obra de excepcional calado conceptual y belleza, periodismo literario paradigmático que puede constatarse en la intensa muestra enviada a este certamen, así como por un registro peculiar de los días que vive Cuba y su pueblo.

Ello puede comprobarse en los trabajos Y al pecho tu retrato, Letras escritas en fuego o Las cartas sobre la mesa (este último con nociones inéditas de trascendencia histórica para Cuba y el mundo). A todo ello se suma, la culminación, precisamente este año, de su Doctorado en Ciencias de la Comunicación con una investigación dedicada al periodismo literario en Cuba, que es aporte y referente en un tema de una utilidad y necesidad en el periodismo cubano actual.

Hipermedia

El Jurado de Periodismo Hipermedia, integrado por la Dra. Edda Diz Garcés, Angélica Arce y Julio César Mejías, decidió, por unanimidad, otorgar el PREMIO Anual Juan Gualberto Gómez en este género a YOSDANY MOREJÓN ORTEGA, DE RADIO SANCTI SPÍRITUS.

En todas las muestras analizadas usa amplia y eficazmente todos los recursos multimediales, así como el hipertexto y las infografías, en productos comunicativos de alta calidad formal e incidencia social y económica, escritos desde una provincia, con trascendencia nacional. Sus contenidos parten de investigaciones que enriquecen cada texto y aportan elementos a los públicos para entender asuntos complejos e incluso muy polémicos o sensibles, como fue, por ejemplo, el trabajo titulado El abismo del “químico”, acompañado de fotos, infografía y videos.

Edda Diz, Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida, da lectura al acta del jurado de Periodismo Hipermedia. Foto: Iván Gutiérrez.

La diversidad de temas, sobre los que demuestra conocimientos, se evidencia también en los siguientes títulos: Descentralización en Trinidad: avances y desafíos en la autonomía municipal (+ fotos y video); Siguaney: El corazón del cemento cubano (+ video); Aplican inyección intravítrea de Avastin en Sancti Spíritus (+ fotos y video).

Menciones:

YURISANDER GUEVARA ZAILA, DEL PERIÓDICO JUVENTUD REBELDE. Tiene variedad temática en su muestra, siendo su principal aporte lo relacionado con la informática para orientar al público, demostrando un alto nivel de especialización en las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la inteligencia artificial. Además, son significativos los reels para redes sociales y las infografías.

JESSICA MESA DUARTE, DE LA EMISORA PROVINCIAL RADIO 26, EN MATANZAS. Su muestra es rica en recursos multimediales, que publica no solo en el medio donde trabaja sino también en la revista digital Cubahora. Aborda temas culturales con un lenguaje atractivo, que demuestra conocimientos y búsqueda para la elaboración de cada texto.

Radio

El jurado en la categoría de Radio, integrado por la Dra. C Silvia Ivonne Albelo Medina, la Dra. C Zenaida Costales Pérez y el Licenciado Isidro Betancourt Silva, director de Políticas Mediáticas del ICS, escuchó las obras de los siete concursantes, pertenecientes a las provincias de Villa Clara, Sancti Spíritus, Matanzas, Camagüey y las Emisoras Nacionales Radio Habana Cuba y Radio Rebelde.

Luego de analizar los productos comunicativos se acordó, de manera unánime otorgar el PREMIO OSCAR SALABARRÍA MARTÍNEZ, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN VILLA CLARA.

Por el excelente manejo del discurso radiofónico, y el retrato sonoro; se reconoce también el dominio de los géneros periodísticos para abordar temas de la realidad de manera creativa.

Este jurado quiere resaltar la vocación y sensibilidad para destacar el sentimiento humano, la búsqueda de relatos e historias de vida, con intencionalidad, que miran al hombre y a la mujer desde la inclusión social.

Salabarría se interesa por la investigación y aporta un documental inédito sobre la primera autodefensa de Fidel, que aporta elementos a la historia del líder de la Revolución cubana.

Menciones

AROLDO AURELIO GARCÍA FOMBELLIDA, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN HOLGUÍN, por el impacto de la serie “Por aquí pasó Fidel”, que constituye un testimonio imperecedero del legado del Comandante en Jefe en ocasión de su centenario. Resaltan, además, sus historias de vida en momentos de contingencia, relatos cargados de emoción, humanismo y esperanza.

LISANDRA GÓMEZ GUERRA, DE RADIO SANCTI SPÍRITUS, por el total dominio del discurso radiofónico. Con la amplia y variada muestra presentada demostró su versatilidad y especial conocimiento de los detalles de la realización radial para abordar los más diversos temas, con intencionalidad. El Jurado resalta en particular su documental histórico sobre la batalla de Cangamba.

Fotorreporterismo

El jurado, integrado por los premios nacionales de periodismo Roberto Chile y Jorge Juvenal Balán Neyra, y por el fotorreportero José Tito Meriño, otorgó el premio a JOSÉ M. CORREA ARMAS, DEL PERIÓDICO GRANMA y una MENCIÓN para ENRIQUE GONZÁLEZ DÍAZ, DE CUBADEBATE. Al visualizar los 10 PDF de los trabajos publicados en el semanario Granma Internacional la calidad de las fotografías se inclinan a la foto informativa. La valoración se concentró en lo publicado en Granma internacional.

Televisión

El jurado en esta categoría, integrado por los periodistas Roberto Cornelio Ferguson, Gisela García Rivero y Valia Marquínez Sam, analizó casi 200 obras de 14 profesionales, presentados a esta edición del certamen.

Destaca, en primer término, la calidad y el nivel de profesionalidad demostrado por la mayoría de los participantes, quienes evidencian una sólida madurez en el ejercicio del periodismo televisivo. Resulta especialmente valioso para la salud del gremio y del medio la significativa participación de jóvenes periodistas, lo que augura un relevo generacional con dominio de la técnica, depurado estilo y entrega a la profesión.

Luego de una evaluación exhaustiva de los materiales audiovisuales, entre los que se incluyen programas de corte informativo y una amplia representación de los géneros periodísticos, el jurado acordó por unanimidad otorgar el PREMIO A LA PERIODISTA MAYELÍN DEL SOL SANTIAGO, DEL TELECENTRO PERLAVISIÓN.

La premiada sobresale por el sostenido desempeño profesional durante su labor como corresponsal de la televisión cubana en la República Bolivariana de Venezuela. En un contexto geopolítico complejo, signado por la escalada de agresiones mediáticas y las amenazas contra la hermana nación, la periodista demostró un dominio pleno de las técnicas del oficio, con especial énfasis en la cobertura de precisión, la inmediatez informativa y el apego a los valores noticia, sin renunciar al relato emotivo y cercano a las fuentes y los protagonistas de los hechos.

Durante el período evaluado, Mayelín del Sol destacó por la realización de historias de vida de los colaboradores cubanos en territorio venezolano y por los contactos realizados para las emisiones de Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias y Cubavisión Internacional.

Su trabajo abarcó el seguimiento a procesos electorales con récord de participación ciudadana, la cobertura de la visita del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como el acompañamiento informativo a las actividades del Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, y la delegación cubana.

La periodista recorrió doce de los veinticuatro estados venezolanos, llegando a sitios recónditos y fronterizos para visibilizar la labor de la brigada médica cubana. Su lente y su pluma también registraron los aportes de entrenadores deportivos, científicos, intelectuales y otros profesionales que integran la cooperación entre ambas naciones.

Desde una narrativa anclada en la realidad de las calles de Caracas y de otros estados, contribuyó a desmontar las campañas de desinformación difundidas en redes sociales y medios tradicionales.

Durante 2025, la periodista elaboró más de doscientas notas ampliadas, testimonios y reportajes, caracterizados por un lenguaje claro, diáfano, profundo y cercano al televidente. La integralidad y variedad de la muestra presentada, la actualidad de los temas abordados y el impacto político y social de la información aportada evidencian su crecimiento profesional. El jurado destaca, además, la excelente factura de la fotografía que acompañó sus trabajos hasta finales de diciembre, pocos días antes de los hechos violentos ocurridos en enero.

Por todo ello, el jurado reconoce en Mayelín del Sol Santiago a una periodista consagrada, con pleno dominio de la técnica y un estilo propio, capaz de afrontar los retos del oficio en contextos de alta complejidad y de transmitir, con rigor y sensibilidad, la realidad de los pueblos cubano y venezolano.

Menciones Especiales, a los siguientes periodistas, cuyo trabajo resultó destacado por su calidad, profesionalidad y aporte al medio televisivo: YORDANIS RODRÍGUEZ LAURENCIO, DE TELECRISTAL; Y ABDIEL BERMÚDEZ BERMÚDEZ, DEL CANAL CUBANO DE NOTICIAS

Menciones: GIANNY LÓPEZ BRITO, DE TUNASVISIÓN,Y CARLOS MANUEL BERNAL LÓPEZ, DE TV YUMURÍ.

El jurado felicita a todos los participantes y reconoce el alto nivel de la presente edición, lo que ratifica la vitalidad del periodismo cubano y su capacidad para formar y consolidar talentos en el medio televisivo.

Gráfica

El jurado, constituido por Enrique Lacoste Prince, de la Editora Palante (como presidente), Anathais Rodríguez, de Prensa Latina y Adán Iglesias, de Juventud Rebelde, otorgó PREMIO ARÍSTIDES ESTEBAN HERNÁNDEZ, ARES, por su relevante trabajo en este período. ARES ha estado presente con sus excelentes caricaturas editoriales e ilustraciones, en las páginas de nuestra prensa impresa y en las redes sociales. De ellas, no pocas han sido premiadas en salones de humorismo gráfico nacionales y foráneos por su excelente calidad. Su labor ha sido multifacética abarcando la ilustración infantil y la pintura, exposiciones, murales, etc, y todo ello con la misma excelencia a la que siempre nos tiene acostumbrado.

También entendemos necesario reconocer con una MENCIÓN la obra realizada por el compañero LEONID PRADO NARANJO, DE LA EDITORA ABRIL, por presentar diseños de gran amplitud temática, en diversidad de soportes y sistematicidad informativa .