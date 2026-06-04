Por la difusión del patrimonio documental en entornos digitales

El Día Internacional del Medio Ambiente es uno de los temas destacados en la Jornada Bibliotecológica 2026, de ahí que el evento científico desarrollado este miércoles en la Sala Caturla iniciara con la conferencia “El impacto antiestético de la crisis socioambiental”, impartida por el Dr. Pablo René Estévez, Premio Nacional de Pedagogía, quien ilustró con sus libros publicados al respecto.

La cita investigativa tuvo el coauspicio de la Asociación de Bibliotecarios, y fueron invitados profesionales de la Información: estudiantes universitarios, profesores; acudieron gestores, productores de proyectos, especialistas de Salud y Educación, del Centro de Información y Gestión Tecnológica de la UCLV, bibliotecarios públicos, para exponer experiencias, colegiarlas y aprender todos sobre la digitalización de documentos, su preservación y divulgación, explicó a la radio Cristina Alomá Cires, subdirectora de la Biblioteca Provincial Martí.

Entre los ponentes estuvieron Brenda Torres Florín, estudiante de Ciencias de la Información quien intervino con “Archivos que respiran”, mientras Nelson Santana Gómez, director del Sistema de Bibliotecas en Santo Domingo, compartió su experiencia de “Libros en motorinas”: un trabajo conjunto entre bibliotecas y librerías. En su misión común y respondiendo a los tiempos de escasez de combustible han optado por trasladarse a los diez consejos populares distantes en motorinas, para acercarles los libros, el conocimiento, la cultura. Como experiencia, ya en la mitad del año se ha cumplido el plan de ventas para el 2026 porque han recibido con agrado el proyecto.

Precisamente este miércoles la Biblioteca provincial Martí recibió un diploma de reconocimiento como “Entidad empoderada en la solución de la problemática ambiental”, entregado por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.