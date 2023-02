Pedro Junco, entre Nosotros

De grandiosos amores, amores imposibles y desamores está colmada la historia romántica de la humanidad, todos cargados de pasión y desenfreno. No importan regiones geográficas, razas ni credos de cuando amar se trata.



Historias reales y ficción han trascendido a través de la literatura, la poesía, la pintura y la música; tal es el caso del compositor y pianista Pedro Junco, nacido el 22 de febrero de 1920 en la occidental ciudad de Pinar del Río.



El joven de una intensa vida social, católico practicante, amante del beisbol y más que nada de la música, sabiéndose mortalmente enfermo e imposibilitado de hacerle llegar una carta, se despidió de su amada de la mejor manera que sabía hacerlo, un bolero, tal vez uno de los más cargado de pasión, leyenda y sufrimiento, Nosotros.



Atiéndeme,



quiero decirte algo



que quizás no esperes



doloroso tal vez.



Escúchame,



que aunque me duela el alma



yo necesito hablarte



y así lo haré.



Nosotros,



que fuimos tan sinceros



que desde que nos vimos



amándonos estamos.



Nosotros,



que del amor hicimos



un sol maravilloso



romance tan divino.



Nosotros,



que nos queremos tanto



debemos separarnos



no me preguntes más.



No es falta de cariño,



te quiero con el alma,



te juro que te adoro



y en nombre de este amor



y por tu bien te digo adiós.