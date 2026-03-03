CMHW
Organizan en Villa Clara homenaje por aniversario 120 de Alejandro García Caturla

Leonor Esther Martínez

Lunes, 02 Marzo 2026 23:16

El Festival de Musica de Cámara A tempo con Caturla cambia su fecha de celebración para el mes de mayo, pero el sábado 7 de marzo —aniversario 120 de su nacimiento—, será en Remedios y Santa Clara el homenaje al abogado y músico genial Alejandro García Caturla.

Ese día la Asociación Hermanos Saíz (AHS) publicará en redes sociales varios materiales que abordan su legado, dijo a la radio Elizabeth Casanova Castillo, su presidenta en Villa Clara. Precisó que los jóvenes desarrollarán la tradicional peregrinación al cementerio y acompañarán más tarde a los especialistas del Museo Casa Natal Alejandro García Caturla en la presentación de documentos recuperados y que pertenecían al célebre hombre de leyes y trascendental compositor. 

En la noche del 7 de marzo será en el parque “Leoncio Vidal” la gala que organiza el Centro Provincial de la Música, y para la que ya ensayan varios artistas, entre ellos la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara y el ensemble estudiantil “Néstor Palma”.