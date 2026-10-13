Miguel Mederos: la cultura como vocación y destino (+Audio)

Villa Clara desarrolla un amplio programa dedicado a homenajear la cultura cubana. Este ciclo conmemorativo culminará el próximo 20 de octubre con la entrega del Premio Provincial de Cultura Comunitaria 2026.

En la categoría Personalidad, el galardón ha sido conferido al quemadense Miguel Mederos Acosta por su destacada trayectoria de 42 años de labor ininterrumpida en el sector.

Desde 2007 dirige la Casa de Cultura “Luis Jorge León”, en Quemado de Güines, y representa un pilar para el movimiento artístico del municipio. En conversación con nuestra emisora, el homenajeado explicó qué representa para él dicha distinción.

«Para mí significa un reto más que un premio. No es solo mío, es de mi colectivo, y nos impulsa a seguir haciendo arte y cultura aquí, en Quemado de Güines».

Tres misiones internacionalistas, una vida consagrada al arte comunitario y la medalla Raúl Gómez García figuran entre los méritos que respaldan la condecoración:

«Estoy en la cultura desde adolescente. Fundé como aficionado la Casa de Cultura Luis Jorge León en los ochenta. En 1985 me gradué de instructor de arte y me ubicaron aquí, en la misma institución de la que había salido. Empecé en lo teatral con grupos como Villanueva, y junto a la Asociación Hermanos Saíz tejimos una historia linda con Baudilio Espinosa y Carlos Fundora, amigos de siempre».

Para Mederos, como se le conoce cariñosamente en su entrañable Quemado de Güines, la cultura tiene un significado gigantesco.

«La cultura es vida, es todo, es unidad y fraternidad. Le he dedicado más de cuarenta años y seguiré de pie, luchando para que alcance planos superiores en un mundo tan convulso. La cultura es la única salvación que tenemos».