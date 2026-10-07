Marta Anido sobre Premio Maestro de Juventudes: «la noticia me dio una alegría tremenda» (+Audio)

«La noticia me dio una alegría tremenda», dijo a la radio Marta Anido Gómez Lubián.

Agregó que su «vínculo con los jóvenes data de cuando era Brigada, todavía no era Asociación. Desde entonces, que Rafaelito Prats los dirigía, comencé a hablarles a los jóvenes creadores de Santa Clara sobre la ciudad, su historia, sus artistas y personas de bien; las costumbres, las posturas dignas y eso siempre me ha dado felicidad, como rodearme de sus hornadas de artistas y escritores».

La Asociación Hermanos Saíz cumple 40 años. A ella ha estado muy unida Marta Anido Gómez Lubián con esa férrea convicción de artista, promotora cultural, de cubana, y en la jornada por la Cultura le será entregado este reconocimiento, que la destaca como Maestra de juventudes.