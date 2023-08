Pérez Boitel: «Cuba es una gran deuda de gratitud» (+Audio)

El autor, auténtico hijo de Remedios, la Octava Villa Cubana, acaba de ganar el galardón correspondiente al 2022 del Movimiento Literario e Histórico Internacional Ernest Hemingway, radicado en Estados Unidos, el cual promueve y valida la trayectoria de un escritor o una institución cada año.

La organización reconoció la trayectoria del intelectual cubano con el Premio de Literatura en Español que lleva el nombre de Hemingway, uno de los más grandes escritores del siglo XX.

«Es una suerte, porque lo han ganado otros escritores cubanos en años anteriores, los finalistas en este caso eran, uno de Colombia y otro de Perú, con una larga trayectoria, yo no lo asumo a título personal, lo gano en nombre de la gran Literatura que se hace en este país; siempre digo que desde Cuba he podido hacer mi obra y he tenido la oportunidad de conocer mucha gente talentosa que asume la Literatura con responsabilidad», es su primera reflexión.

Boitel tiene una vasta obra reconocida nacional e internacionalmente, con múltiples e importantes premios, entre ellos el Casa de las Américas, el Internacional de Poesía Nosside Caribe en Italia, el Nacional de Literatura Eliseo Diego, el Nacional de Poesía Nicolás Guillén, además de lauros en Concursos de las Letras en Hispanoamérica.

-De estos premios ¿cuál es el que más te cala, el que te estremece?

«Todos tienen una particularidad y una belleza; cuando lo recibo, me percato que Hemingway tenía una obra poética hermosa, tiene un texto “Tres historias y diez poemas” que evidencian su particularidad, no solo como escritor de novelas y premios, sino como poeta; cada premio tiene una mística detrás, por ejemplo, Casa de las Américas, con su historia, la impronta allí de Haydée Santamaría, otros como los Premios Eliseo Diego y el Regino Pedroso tienen una belleza adicional, es rendir culto a estos escritores, lo cual contribuye al encanto, la belleza, además de significar un acto de admiración para quienes dan nombre a esos premios y los enaltecen».

Abogado de profesión, Luis Manuel Pérez Boitel es Miembro de Honor de la Unión Hispanoamericana de Escritores, tiene publicaciones en diversas naciones y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Pero jamás ha querido radicarse en otro lugar que no sea su natal Remedios, la Octava Villa Cubana, desde donde ha conquistado el mundo.

-Desde un sitio que no está en la capital del país pudiste conquistar el mundo. ¿Cómo logras radicarte en la Octava Villa, ser exitoso, y no decidir irte para La Habana, cómo sembrar tu poesía en tu natal Remedios y no buscar otros lugares para asentarte?

«Es identidad, más que todo está el hecho de tener la convicción de que la gente puede vivir en cualquier lugar, confirmar que hay personas que viven en cerros o debajo de los puentes en otros países me da la medida de que la felicidad puede encontrarse en cualquier espacio, soy feliz en Remedios, soy feliz escribiendo, intentando escribir de manera diferente cada obra, soy feliz haciendo poesía y si me da premios, mejor. Aquí veo la belleza de las casas con puertas semiabiertas, con aldabones, puedo llegar, caminar y encontrar a un amigo en la calle, conversar, y esa vida sencilla es importante, me imagino que en las ciudades cosmopolitas es difícil, así defiendo la vida, por eso resido en este pueblo, sigo gestando nuevos proyectos, escribiendo, quiero hacer cosas nuevas, seguir defendiendo la Cultura, en particular para que no desaparezcan muchos espacios, ¿quién haría la Cultura en un batey, una comunidad, si todos nos vamos para la capital o a otros lugares?, lo trascendente es compartir la alegría con la gente que comparte con uno esa felicidad, a eso le concedo un valor extraordinario».

-Siempre Boitel tiene nuevos sueños a los cuales se consagra. ¿cuál es tu próxima propuesta?

«Debe salir una muestra de la poesía latinoamericana, un texto con cerca de 800 páginas, dedicadas a Lezama Lima, por el respeto y admiración que muchos tienen por este autor, estamos hablando de un Barroco con una perfección de una obra, esa admiración al barroco de Lezama ha gestado un movimiento en los poetas muy interesante y no lo habíamos publicado en este país, es sin dudas, un homenaje al autor de Paradiso, Muerte de Narciso, y a quien tiene el privilegio de ser uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX».

-¿A quién dedicas este nuevo premio que llega a tu vida?

«A poetas y escritores cubanos, en particular a los de Villa Clara, en esta provincia hay un movimiento autoral significativo, que enriquece el panorama de las letras en esta región central».

Para este autor cubano, la Isla es su esperanza, su nave de salvación para seguir soñando y haciendo poesía. Por eso, en la despedida, quisimos saber ¿Qué es Cuba para Boitel? ¿Cómo asumes tu país?

«Cuba es la gran casa, el gran sueño de sentirme en el espacio que quiero y defiendo, es lo que voy a defender hoy y mañana, lo que uno lleva en las raíces, es amarla, servirla, Cuba no es para usarla -y evoco a Martí-, es un compromiso que nos convoca a soñarla, edificarla, es importante servirla, es lo digno, hay que servir a Cuba más que ella te sirva a ti, Cuba es Cuba, es una deuda de gratitud».