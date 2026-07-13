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“La bella cubana”: voces femeninas por el 337 aniversario de Santa Clara
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“La bella cubana”: voces femeninas por el 337 aniversario de Santa Clara

Leonor Esther Martínez

Lunes, 13 Julio 2026 00:41

Hermosas voces femeninas fueron acompañadas por la Orquesta Sinfónica de Villa Clara en el concierto de este domingo en la Sala Caturla —dedicado al aniversario 337 de la fundación de Santa Clara— y lo nombraron “La bella cubana”, obra de José White que abrió la tarde. 

Dirigida por el maestro invitado Javier Milei, la Orquesta respaldó a Vionaika Martínez en las obras “Guarina”, de Sindo Garay; “Veinte años”, de María Teresa Vera y Guillermina Aramburu y “Ya se va aquella edad”, de Pablito Milanés.  

Interpretadas por Lisy María Villavicencio se escucharon “Buscando la melodía”, de Henry Fiol y “Dos gardenias”, de Isolina Carrillo.

El Trío Palabras eligió “Aquella tarde”, de Ernesto Lecuona; “Óleo de una mujer con sombrero”, de Silvio Rodríguez y “Comienzo y final de una verde mañana”, de Pablito Milanés. 

La vocalista Liane Pérez interpretó otra relevante obra del cancionero cubano: “Tres palabras”, de Osvaldo Farrés.

Invitada también al concierto, Yudelkis Pérez regaló “Lo material”, de Juan Formell; “Debí llorar”, de Giraldo Piloto y Alberto Vera, y de Chucho Valdés, “Danza Ñáñiga”.

Los conciertos fueron programados para iniciar a las 6 de la tarde: el domingo en la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí, y el lunes 13 en el Centro de Promoción cultural Latinoamericano.