“La bella cubana”: voces femeninas por el 337 aniversario de Santa Clara

Dirigida por el maestro invitado Javier Milei, la Orquesta respaldó a Vionaika Martínez en las obras “Guarina”, de Sindo Garay; “Veinte años”, de María Teresa Vera y Guillermina Aramburu y “Ya se va aquella edad”, de Pablito Milanés.

Interpretadas por Lisy María Villavicencio se escucharon “Buscando la melodía”, de Henry Fiol y “Dos gardenias”, de Isolina Carrillo.

El Trío Palabras eligió “Aquella tarde”, de Ernesto Lecuona; “Óleo de una mujer con sombrero”, de Silvio Rodríguez y “Comienzo y final de una verde mañana”, de Pablito Milanés.

La vocalista Liane Pérez interpretó otra relevante obra del cancionero cubano: “Tres palabras”, de Osvaldo Farrés.

Invitada también al concierto, Yudelkis Pérez regaló “Lo material”, de Juan Formell; “Debí llorar”, de Giraldo Piloto y Alberto Vera, y de Chucho Valdés, “Danza Ñáñiga”.

Los conciertos fueron programados para iniciar a las 6 de la tarde: el domingo en la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí, y el lunes 13 en el Centro de Promoción cultural Latinoamericano.