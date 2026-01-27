La Aragón en el Jazz Plaza 2026 en Villa Clara (+Fotos y Videos)

De los portales, de los edificios cercanos, de todas partes, comenzaron a llegar bailadores a la céntrica plaza que por estos días vive las alegrías del Festival Internacional Jazz Plaza 2026.

Temas icónicos como «El Bodeguero», «Cachita», «Pare cochero», «Guajira con tumbao», «Tres lindas cubanas» y «Sabrosona» fueron coreados por los más fieles seguidores de una de las instituciones musicales más emblemáticas y longevas de Cuba, la Charanga Eterna.

Fundada el 30 de septiembre de 1939 en la ciudad de Cienfuegos, la Orquesta Aragón es una agrupación musical que se distingue por su formato, derivado del son cubano tradicional.

Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2005, la agrupación fue reconocida con el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional, gracias a su trabajo discográfico «Icono y Chachachá: Homenaje a lo Tradicional».