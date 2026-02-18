Instructora de arte villaclareña entre los más destacados del país (+Audio)

Cerca de dos décadas lleva ejerciendo su labor como instructora de teatro la quemadense Yusday Fabelo Jomolca.

«La experiencia más linda que pueda tener un instructor es llegar a la escuela, ver la alegría en los rostros de niños sonrientes y escucharles decir: “llegó mi profe, vamos a hacer arte hoy, ¿cuándo vamos a hacer un espectáculo nuevo?” Son experiencias que uno vive a diario y dejan esa marca, esa satisfacción al comprobar cómo el trabajo que uno realiza con tanto amor de verdad le llega a todos los alumnos; a todos los aficionados», comentó.

Cuando conversamos revivió la estancia en el estado venezolano de Barinas y sus logros profesionales en el proyecto Cultura Corazón Adentro; los tantos eventos, giras y festivales en los que ha participado con los aficionados, sobre todo con el proyecto sociocultural comunitario “Alas del corazón”.

Seis jóvenes instructores de arte de todo el país han merecido un reconocimiento especial este año, y entre ellos está Yusday.

«Han sido años de trabajo y esfuerzos con resultados; me siento muy orgullosa de representar a mi provincia y mis colegas», aseveró.