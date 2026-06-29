Inician talleres artísticos de verano (+Audio)

Los talleres de verano iniciarán en Santa Clara el miércoles 1 de julio, precisó a la radio Raquel Díaz Rodríguez del Rey, subdirectora del Centro Provincial para la Enseñanza Artística “Olga Alonso”.

Para jóvenes interesados y estudiantes del plantel se desarrollarán los siguientes: Taller de música popular cubana (Calle Estrada Palma y Paseo de la Paz), abierto a la comunidad. Sus profesores Alexis Arce (Pututi), Daylin Toriza y Justo Ferrer tienen el propósito de ampliar el repertorio de manera que puedan presentarse luego en consejos populares y diferentes escenarios.

Por su parte el Ensemble estudiantil “Néstor Palma” continuará sus ensayos para integrar después la Brigada Artística del Centro, orientados por los músicos Juanito Águila, Tomás Moré y Daylin Toriza, en el local de la Orquesta Sinfónica.

El Ballet “Marta Anido” continuará su preparación física y el montaje de repertorios adecuados a niños y jóvenes, dirigidos por la profesora Yeny Lacaba y un colectivo de coreógrafos.

El profesor Alejandro Triana desarrollará habilidades y técnicas pictóricas a través de los procesos creativos en el Taller Arte joven; Aquilino Fernández Toledo en su Taller de Estampa Gráfica y los Instructores de Arte más público interesado, bajo la dirección de Alexei González Pérez, integrarán música y danza en su taller de verano.

Cantemos y juguemos junto al piano llevará por nombre el que desarrollará la profesora Geidy Rodríguez en el consejo popular Sandino; el de la enseñanza del Tres por Jesús Sol será en la Casa de Cultura “Juan Marinello”, donde también el mago Javier invitará a “Jugar al circo”.

La profesora Isabel Díaz de la Torre continuará su proyecto “El pregón, una tradición de mi ciudad”; la agrupación “Nueva generación Oché” y el taller “Al calor de la danza” tendrá entre sus docentes líderes a Loraine Terry, Georgina Garí y Nellipsis Alfonso.

Unos talleres tendrán lugar en el centro estudiantil; otros en instituciones culturales, señaló la directiva, pero al final todos mostrarán lo aprendido: serán motivaciones para ellos y para el público que los disfrutará como parte del programa cultural del verano.