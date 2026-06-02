Fondo Cubano de Bienes Culturales apoya proceso docente en la Enseñanza Artística

«Que los estudiantes se unan a los grupos de creación del Fondo ha sido propósito esencial y en los últimos 3 años hemos logrado que 34 jóvenes profesionales se unan a proyectos de creación, y queremos sistematizar la experiencia como hacen otros centros para la ubicación pre laboral y acercar a los estudiantes para hacer sus prácticas y sus pininos artísticos en determinadas instalaciones: buscar ese tipo de integración que permita no sólo el beneficio material, sino construir una relación más cercana que los incentive en su desempeño profesional», explicó a la radio Meireles Cardoso Rancaño, director del la filial villaclareña del Fondo Cubano de Bienes Culturales.

El programa apoya la calidad de la enseñanza y la formación de los estudiantes, fundamentó la especialista Yareida Fabián Estrada: «Para este programa se trabaja en dos direcciones: una tiene que ver con la calidad en la formación de los estudiantes, por ejemplo la impartición de conferencias especializadas, intercambio con artistas y creadores destacados, la participación estudiantes invitados en los Salones, en exposiciones colectivas».

Dijo además que tras realizar un levantamiento en las aulas para asignaturas teóricas, los talleres de pintura, grabado y escultura, precisaron la proyección del trabajo. En estas labores se han involucrado los grupos de creación Con Arte, Arte restauro, Cemas, Iónios, Ares, Grafía, Renovarte, DJ restauración y artistas independientes como Daniel, Igor, Roger y Jesús Alejandro.

Entre los propósitos están la donación de lienzos y caballeros a estudiantes, según necesidades, y la ejecución de acciones de mejoramiento en la plaza del Centro.