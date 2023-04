Falleció el cantante, actor y amigo de Cuba Harry Belafonte 

Nacido en esa urbe estadounidense, y con ascendencia jamaicana, Belafonte al principio de su carrera llegó a ser conocido como el Rey del Calypso, y fue la primera persona de raza negra a la que se permitió actuar en muchos locales nocturnos de lujo, reseña Cubadebate.

También, logró avances raciales en el cine en una época en la que la segregación imperaba en gran parte de Estados Unidos.

Comprometido con la causa en contra de la discriminación racial, compartió con Martin Luther King Jr., su amigo personal, la lucha por los derechos civiles en el país norteño a principios de los años 60 del pasado siglo.

En la década de 1980 se convirtió en la fuerza motriz de la canción We Are the World, un éxito lleno de celebridades que luchaba contra la hambruna, y también trabajó para acabar con el apartheid en Sudáfrica y coordinó la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos.

Viajó por el mundo como embajador de buena voluntad de UNICEF, en 1987, y más tarde creó una fundación contra el sida. En 2014 recibió un Oscar por su labor humanitaria.

El 23 de julio de 2020, Estado cubano otorgó a Harry Belafonte la medalla de la Amistad, como reconocimiento a su trayectoria de solidaridad con la isla y su respeto y admiración por el proceso revolucionario.

Sobre su apoyo al pueblo cubano, Belafonte expresó en una entrevista en La Habana: “No lo veo como un esfuerzo supremo, es una forma de vida: si crees en la libertad, si crees en la justicia, si crees en la democracia, si crees en los derechos de las personas, si crees en la armonía de toda la humanidad”.