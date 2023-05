«Escogí este camino y no me he arrepentido nunca» (+Audio)

«Escogí como tema para mi trabajo de diploma el vocabulario de los descendientes de congos que allí vivían. O me echaron una brujería...pero me enamoré de esa temática, porque era increíble cómo aquellas personas que no sabían leer ni escribir transmitían ese legado a través de la oralidad. Aquello me asombró tanto que decidí recogerlo y ampliarlo luego a otras zonas de Cuba; hice mi tesis de Maestría y la vida me llevó al Congo. Comparé allí los datos recogidos en Cuba y aún funcionan en África. Eso aumentó mi admiracion e hice mi Doctorado».

De manos de la Dr. C. Osana Molerio Pérez, rectora de la UCLV, la Dr. C. Gema Valdés Acosta, recibió la categoría docente especial Profesor Emérito.

Por su sapiencia y constancia es autora de 6 libros y decenas de publicaciones de carácter científico. Se ha hecho inolvidable entre sus colegas y tantas hornadas de alumnos esta Profesora Titular, Consultante del Departamento de Estudios Lingüísticos y Literatura de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, y ha sido invitada por varias instituciones del mundo.

Y sonríe siempre esta mujer con cinco décadas de experiencia docente y una infinita pasión por África: «Desde el año 1969 para acá le tengo gran cariño al legado africano en nuestra Cultura. Escogí este camino y no me he arrepentido nunca», afirma.