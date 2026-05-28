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Entregan premio literario Casa de las Américas 2026 en Teatro
Fotos: Casa de las Américas.

Entregan premio literario Casa de las Américas 2026 en Teatro

Tomado de ACN

Jueves, 28 May 2026 14:29

El Premio Literario Casa de las Américas 2026 en la categoría de Teatro fue conferido este jueves por unanimidad a "Y de pronto sentí que un gran silencio crecía dentro de mí", de la dramaturga chilena Camila Milenka Roeschmann Schafer.

Según criterio del jurado, integrado por la mexicana Raquel Araujo, el peruano Percy Encinas, Marina Jurberg, de Argentina; Johan Velandia, de Colombia; y el cubano Helmo Hernández, la pieza laureada se destaca por la solidez de su construcción dramatúrgica y por la lucidez con la que aborda la despersonalización en el ámbito laboral contemporáneo.

Entregan premio literario Casa de las Américas 2026 en Teatro

Dentro del dictamen se encomia que, a través de una mirada crítica y sensible, el texto articula una reflexión sobre el capitalismo de consumo, la crisis ecológica y la pérdida de identidad, logrando una propuesta de notable densidad simbólica y fuerza escénica. 

Los integrantes del jurado valoraron especialmente la manera en que la pieza problematiza el lenguaje y la subjetividad, sin renunciar a una escritura rigurosa ni a una dimensión crítica de gran actualidad. 

Desde una situación concreta y reconocible, "Y de pronto sentí que un gran silencio crecía dentro de mí" alcanza una amplia resonancia y propone una reflexión incisiva sobre las formas contemporáneas del vaciamiento humano, añade la fundamentación del Premio.

Se otorgaron menciones honoríficas a "Manual para perderse en una playa", de la argentina Paula Ailén Belli; por la solidez de su propuesta técnica, la originalidad de su dispositivo espacial y la potencia de sus personajes; reconociéndose también la forma en que la pieza construye un universo distópico vinculado con el cambio climático y la maternidad, y provoca una experiencia escénica incómoda y fértil en pensamiento crítico.

Otro lauro honorífico fue para "El cielo duplicado", de Marcelo Iván martínez Meneses, de Bolivia; que resalta por la imaginación de su universo poético y por la incorporación de elementos fantásticos que alteran de manera sugerente el estatuto de realidad; así como por la sensibilidad de su lectura y la innovación de su propuesta: una escritura con hallazgos significativos y un promisorio potencial de desarrollo.

"A través de Ana", de María Sol Rodríguez Seoane, de Argentina, fue reconocida con otra mención de honor, debido a la manera en que articula su juego metaficcional e imaginario en el contexto contemporáneo; aproximándose a la condición del artista expuesto a las tensiones sociales y a la violencia del presente. 

Tal y como se había informado en abril pasado cuando se entregaron los Premios Casa de las Américas en las categorías de Ensayo Histórico-Social y Literatura Testimonial, el jurado de Teatro falló este jueves 28 de mayo, ya que las deliberaciones debieron extenderse ante el sustancioso número de piezas presentadas a concurso en esta edición 66.

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