En Santa Clara, jornada de homenaje y promoción literaria “Frank Abel Dopico” (+Audio)

Explicó Miguel Ángel Tamayo Alba, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura, que en cuatro días se rendirá homenaje al insigne poeta villaclareño, en el décimo aniversario de su partida física, y en la jornada serán presentadas novedades editoriales de Capiro y Sed de Belleza, deuda que tenía el Centro y han logrado poner al día los planes editoriales.

«Es el poeta mas grande nacido en Santa Clara, definió el escritor Yamil Díaz Gómez al presentar el panel Tango a favor de Dopico, en el que argumentaron sabiamente sobre su obra Carmen Sotolongo Valiño; el escritor y presidente de la UNEAC, Ricardo Riverón —quien lo calificó como poeta descomunal— y Jorge Luis Mederos (Veleta), quien comentó en exclusiva a la radio:

«Es un acto de justicia artística al rendir culto a Dopico, lo que significó entre nosotros: el poeta, el ser humano. Por su talento, por su carácter encantador; por las pautas que marcó en la Literatura cubana yo digo que fue una de las locomotoras de mi generación en los años 80. Fue un tipo amable, cariñoso, encantador de mujeres y de versos; fue como un farolillo que todavía sigue encendido y no queremos que se apague».

La Jornada Literaria “Frank Abel Dopico” tiene programadas lecturas de sus obras y de autores invitados, el espacio Otro discurso de Eva, la presentación y venta de títulos en instituciones educativas y en el parque Vidal, donde tambien ofrecerá espectáculos el Guiñol de Santa Clara.