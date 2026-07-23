En Remedios, Gala por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González; y la Gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; presidieron la Gala Político-Cultural por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que tuvo lugar en el municipio villaclareño de Remedios, merecedor de la condición de destacado en el contexto de las celebraciones por la efeméride moncadista.

En el emblemático Parque Martí de la Ciudad Patrimonial, otra vez vibraron los colores y sentimientos de cubanía, durante un espectáculo que recorrió las raíces que nos definen.

El municipio villaclareño de Remedios resultó destacado en la emulación por el 26 de julio, y en ese contexto tiene lugar un amplio programa de actividades que incluyen la apertura de centros gastronómicos y culturales para beneficio de los remedianos.