Díaz-Canel a los jóvenes creadores: No perdamos la confianza en nuestra identidad por duros que sean los tiempos

En medio de las emociones y de la firmeza, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pidió en la tarde de este lunes a los delegados al 4to. Congreso de la Asociación Hermanos Saíz (AHS): «No podemos dejar que se nos desgarre el alma, ni los sentimientos, ni perdamos confianza en nuestra identidad ni renunciemos a nuestra identidad porque los tiempos estén duros».

La expresión estuvo precedida por un razonamiento del Jefe de Estado, según el cual el mayor aporte que hoy puede dar la AHS, «en medio de este mundo que estamos viviendo», en medio de la compleja cotidianidad, es la búsqueda de un pensamiento crítico «que nos lleve a nosotros a resolver contradicciones, a proponer soluciones».

Sobre el instante histórico actual, el dignatario enfatizó que «los tiempos no están duros porque hay Revolución en Cuba; los tiempos están duros porque el imperio no quiere que haya Revolución en Cuba. Y si no hubiera Revolución, recordó, en Cuba los tiempos estuvieran peores. Y con la Revolución sabemos que hay salida, aunque haya algunos que no la vean».

El mandatario afirmó que con la Revolución y con el socialismo «sabemos que hay futuro, que hay soberanía y que hay independencia. Pero si se pierde la Revolución no hay ninguna de esas cosas».

Aportar creadoramente para desarrollar una embestida contra la colonización cultural que nos tratan de imponer; trabajar en las comunidades; ir resolviendo los problemas desde cada municipio; defender «el orgullo de ser cubanos desde la cultura y desde la manera en que podamos apreciar sentimental, emocionalmente aferrados a nuestras raíces, la creación artística y literaria». De tales ideas habló el Presidente e hizo un llamado a los jóvenes «a amar a Cuba en momentos tan difíciles, para aportarle a la Patria, a la nación, a la Revolución y al socialismo».

En su intervención, Díaz-Canel también razonó sobre el valor de lograr consensos; sobre la crisis multidimensional que sufre el planeta; sobre la existencia de «un gran bloque ideológico que quiere mantener la hegemonía del mundo»; de la guerra sucia que se le hace a Cuba, con mucho dinero para financiar la subversión ideológica. Y reflexionó: «Aquí tenemos dos alternativas: Resistir creativamente y, como se dice en buen cubano, guapear y salir adelante con nuestro esfuerzo, con nuestro talento –que yo creo que es lo más digno, es lo más revolucionario–, y lo otro sería rendirnos». A esa última opción le llamó anexionista y de pérdida de la dignidad.

Díaz-Canel resaltó que el camino de las soluciones está en trabajar, en crear riquezas y en distribuirlas con la mayor justicia social: «No hay una medida única», alertó sobre la complejidad del actual escenario.

En otro momento de su intervención hizo referencia a la cultura como una esencia, como un proceso amplio que haga posible, de una manera crítica y con la participación de todos, ir encontrando soluciones en medio de las contradicciones. Y el tema, recalcó, «no es solo de vanguardias», sino de «pura mayoría».

UN INFORME DISTINTO

En códigos atractivos, desde una propuesta audiovisual, el presidente Nacional de la AHS en esta etapa reciente, Rafael González Muñoz, compartió en la tarde de ayer un conjunto de ideas con los delegados. Su mensaje propició que luego se juntaran las voces de los creadores, en cuyo seno sonoro hubo preocupaciones y propuestas para una Cuba más espiritual y emancipada.

Gónzalez Muñoz dedicó parte de sus palabras al holocausto que sufre Palestina. Recordó en otro momento, martianamente, que crear es pelear, y que crear es vencer. Y discurrió, además, sobre la trascendencia de resignificar el arte en la era de la inteligencia artificial, sobre la pertinencia de poner un contrapeso cultural a quienes eligen el tener por encima del saber, y sobre la importancia del diálogo –cada día más necesario– para avanzar en medio de las adversidades.

Sobre la resistencia cubana, Rafael González expresó: «Nosotros resistimos porque creamos la épica de nuestro tiempo». Y además definió, hermosamente, que donde hay un sueño siempre hay un camino, que soñar es fácil, pero que justamente en hacerlo real habita el desafío.

VOCES DE LOS CREADORES

«Únete al reto» ha sido el lema de un Congreso que comenzó este domingo, y en el cual no faltaron las emociones. Este lunes en la tarde, en la jornada final, los delegados hicieron uso del derecho a la palabra para expresar, entre otros conceptos, que la Isla vive un momento difícil, preñado de complejidades, y que en tales circunstancias la existencia de la AHS adquiere un valor muy especial.

Eduardo Pinto, de la filial de la AHS en Santiago de Cuba, habló sobre jóvenes «que se han quedado sin anclajes en la identidad nacional y en el sistema de valores que defendemos». Es una realidad, dijo, ante la cual la organización no está de brazos cruzados.

El delegado recordó que trabajar en la conciencia de los adolescentes y jóvenes comienza en la formación general, desde la primaria, desde la infancia; y compartió su parecer de que los procesos de colonización cultural, esos que van dirigidos a cambiar comportamientos de vida, provienen de varias latitudes; es un fenómeno global que tiene múltiples influencias. Pero ante lo anterior, recalcó, puede anteponerse el gran potencial que habita en la cultura cubana. «Hay que ir a la raíz, a la gente», enfatizó.

De gratitud para con los maestros del arte, de aportar soluciones, de buscar los caminos de autogestión, de enfrentar la apatía, de acompañar a los artistas, de que las instituciones acompañen a los creadores jóvenes y viceversa, se habló también en el cónclave. Lo más valioso Isla adentro, se dijo, es no «sentirse solo», y no perder de vista el papel ideológico que la cultura tiene.

En la jornada de clausura, la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Aylín Álvarez García, afirmó que el Congreso ha sido «un encuentro de creación, esperanza y futuro», con un elevado espíritu crítico y constructivo.

Un cierre emotivo de la clausura estuvo en el reconocimiento al trabajo realizado en estos años por los dirigentes de la AHS, y en la elección del nuevo presidente del Consejo Nacional de la organización: Yasel Toledo Garnache, joven periodista, ensayista y narrador, quien dijo a los presentes: «Vamos a revolucionar el arte joven, a la AHS, y que todo sea a favor de nuestro país».