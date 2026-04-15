Convocan en Villa Clara al concurso literario provincial Onelio Jorge Cardoso (+Audio)

El certamen, de carácter presencial, forma parte del programa cultural concebido en saludo al aniversario 112 del natalicio del destacado narrador cubano Onelio Jorge Cardoso, nacido en Calabazar de Sagua.

Podrán participar todos los escritores de la provincia de Villa Clara, sean o no miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o de la Asociación Hermanos Saíz. Las obras deberán ser inéditas, en el género cuento infantil, con una extensión máxima de diez cuartillas, y cada autor podrá presentar un solo trabajo.

El plazo de admisión vence el 7 de mayo de 2026, mientras que la premiación tendrá lugar el día 11 del propio mes en la Casa de Cultura que lleva el nombre del reconocido cuentero, en Calabazar de Sagua.

Los interesados deberán enviar sus obras en formato digital, tanto por WhatsApp al 54586915 como al correo electrónico dmcen@cenit.cult.cu, cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Dirección Municipal de Cultura en Encrucijada a través de los teléfonos 42893118 (Sectorial de Cultura) y 54586915 (Especialista de Literatura).