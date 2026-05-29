Convoca Uneac en Villa Clara a Beca y Premio de Poesía Ciudad del Che

Distinguirá la beca dos proyectos de libro en fase de terminación, sin distinción de género, cuyos autores recibirán diploma acreditativo y una contribución económica de 12 mil pesos para concluir sus obras.

Ricardo Riverón Rojas, presidente de la Uneac en esta central geografía, afirmó que estas convocatorias constituyen un homenaje vivo a la figura del Che y una oportunidad para que los escritores, desde la diversidad de géneros y estilos, aporten a la cultura nacional con obras de calidad y compromiso.

Añadió que la institución se honra en acompañar a los creadores en el proceso de culminación de sus proyectos y en estimular la poesía que dialoga con la memoria histórica de la Revolución.

El premio de poesía, por su parte, otorgará un único galardón a un texto que aborde la vida y obra de Ernesto Che Guevara o los procesos revolucionarios vinculados a su trayectoria, con diploma y cinco mil pesos para el ganador, concluyó.

Los interesados deberán enviar sus trabajos por correo electrónico, bajo el sistema de plica, antes del 4 de septiembre próximo.

Serán inapelables los fallos, que se darán a conocer en los días previos a la ceremonia oficial de premiación, prevista para el 8 de octubre de 2026 en Villa Clara.

Los proyectos y poemas deberán enviarse únicamente por correo electrónico a la dirección rrpapillo0@gmail.com con los requisitos establecidos en las bases; al hacerlo, los autores aceptan íntegramente las condiciones de participación.

La convocatoria explícita estará disponible en los sitios web de la Uneac, Cubaliteraria, Claustrofobia y escritores.org. para consulta de los interesados.