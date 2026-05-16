Concluyó en Santa Clara encuentro de marketing y promoción cinematográfica Profilms

«Desde su fundación está llamado a ser el único evento en Cuba que trata sobre la promoción, la exhibición, la competencia de audiovisuales, del cine en general», comentó a la radio el Dr. Aramís Acosta Caulineau, guionista y productor en los Estudios de Animación del Icaic.

«Y en los tiempos que corren es realmente una competencia que sus organizadores no permiten que se detenga», añadió.

Latinoamérica a través del cine del siglo XXI: sobre identidad, diversidad y pluralidad versó la conferencia de la Dra. Maylén Villamañán, tomando como referencia películas reconocidas como "Ciudad de Dios", "María llena eres de gracia", o "Heli", por citar.

Otro importante aporte al evento fue la proyección y análisis de los cortos "El secreto", una animación en 3D y también del proyecto habanero "La linterna violeta", de la realizadora Ivette Ávila, el testimonio sobre violencia en voz de su víctima con el título "Raptus", que mereció el Gran premio Coral en Animación en el último Festival de Cine Latinoamericano.

Profilms tiene una parte competitiva que obliga a los realizadores que desean participar a una educación, una alfabetización alrededor de la imagen, la promoción y divulgación.

Premió en el acápite Publicaciones impresas a Rolando Más García; en Promoción televisiva, a Gelacio Domínguez; en Promoción gráfica, a Rolando Rodríguez, Yunier Hernández, Aristóteles Simón; y a esta periodista en Promoción radial.

«Que continúe Profilms, porque es un evento de categoría. Que los organizadores no se cansen; es un encuentro único y necesario», precisó el invitado especial Aramís Acosta.