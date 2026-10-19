“Con un poco de amor”: así celebrará Santa Clara el Día de la Cultura Cubana

Es que 40 años cumple la canción de Silvio, la que invita a poner en nuestra cotidianidad ese sentimiento que tanta falta hace en estos tiempos —dijo a la radio el Maestro Maikel Iglesias— y 40 años cumple la Asociación Hermanos Saíz, a la cual pertenecí, en la que crecí y me siento parte de ella, acotó.

Será en la Sala Caturla, de la Biblioteca Provincial Martí a las 9 de la noche del martes; la centenaria Orquesta Sinfónica estará como anfitriona de la gala y se escucharán las voces de Juan Campos y tres jóvenes solistas: Adriana Méndez, Aibel Tandrón y Samantha Hernández. Se les unirán el Coro Áudinos y alumnos del Centro para la Enseñanza Artística “Olga Alonso” que conforman el Orfeón estudiantil. Ellos interpretarán obras de Manuel Corona, Céspedes y Fornaris, Silvio Rodríguez y Beatriz Corona, con arreglos de Niuris Moreno y Juan Manuel Campos.

En la dirección del canto coral y de la orquesta se encargarán los maestros Maikel Iglesias y Juan Águila Mendoza, respectivamente; el director general del espectáculo que incluirá danza, ballet y artes plásticas es Jorge Luis Pereira, con la asesoría de Marcelino Prieto Herrera y Serguey Pérez Pérez, añadió el Maestro Iglesias, quien dirigirá la última parte del concierto: «lo agradezco con humildad y regocijo porque es una gran orquesta, son excelentes músicos y hemos puesto mucho amor en los ensayos para que sea digno el homenaje a la cultura que defendemos», dijo.

En la gala recibirán el Premio Provincial de Cultura Comunitaria el instructor de arte Miguel Mederos Acosta, de Quemado de Güines; el proyecto santaclareño “Belleza y arte” y la agrupación de artes plásticas “La tropa de Quintero”, de Santo Domingo.