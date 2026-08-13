“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

La obra —presentada en la galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara como parte de las actividades por el centenario del natalicio de nuestro líder histórico— reúne 39 crónicas y anécdotas de personas que tuvieron la oportunidad de compartir con Fidel, en un recorrido por historias que revelan desde la cercanía, la presencia en del Comandante en diferentes momentos de la vida villaclareña.

No resulta casual que José Antonio Fulgueiras Domínguez comparta fecha de cumpleaños con el Comandante en Jefe, una coincidencia que adquiere especial significado cuando el autor presenta una obra concebida desde la investigación, el testimonio y la necesidad de preservar aquellas historias que encuentran en la palabra escrita una manera de permanecer.

Durante la presentación estuvieron presentes Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Santa Clara; Hermes Aguilera Peña, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara; Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en el territorio, así como representantes del sector de la cultura.

“Con Fidel la Villa fue más clara” conserva una parte de la memoria colectiva de Villa Clara y convierte en páginas las voces de quienes compartieron momentos junto al líder, para que esas vivencias continúen acercando su figura a las generaciones de hoy y de mañana.