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“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

Yadira Mena Luis

Jueves, 13 Agosto 2026 16:17

Las historias de quienes tuvieron la dicha de compartir con el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz encuentran un nuevo espacio para el recuerdo y la reflexión en el libro “Con Fidel la Villa fue más clara”, del corresponsal jefe de la Agencia Prensa Latina en Villa clara, José Antonio Fulgueiras Domínguez.

La obra —presentada en la galería del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara como parte de las actividades por el centenario del natalicio de nuestro líder histórico— reúne 39 crónicas y anécdotas de personas que tuvieron la oportunidad de compartir con Fidel, en un recorrido por historias que revelan desde la cercanía, la presencia en del Comandante en diferentes momentos de la vida villaclareña.

“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

No resulta casual que José Antonio Fulgueiras Domínguez comparta fecha de cumpleaños con el Comandante en Jefe, una coincidencia que adquiere especial significado cuando el autor presenta una obra concebida desde la investigación, el testimonio y la necesidad de preservar aquellas historias que encuentran en la palabra escrita una manera de permanecer.

“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

Durante la presentación estuvieron presentes Diamela López Valdés, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Santa Clara; Hermes Aguilera Peña, secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara; Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido en el territorio, así como representantes del sector de la cultura.

“Con Fidel la Villa fue más clara”: páginas del Comandante en Jefe en la más central de las provincias cubanas

“Con Fidel la Villa fue más clara” conserva una parte de la memoria colectiva de Villa Clara y convierte en páginas las voces de quienes compartieron momentos junto al líder, para que esas vivencias continúen acercando su figura a las generaciones de hoy y de mañana.

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