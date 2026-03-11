CMHW
Compañía "Oché": por lo más genuino del folklor villaclareño
Loraine Terry Machado dirige la Compañía con la certeza de 3 décadas de experiencia

Leonor Esther Martínez

Jueves, 12 Marzo 2026 06:56

La Compañía, fundada hace 3 décadas, está integrada por bailarines y músicos para el desarrollo de sus propias coreografías; y de acuerdo con su proyección, han representado a la cultura cubana en escenarios internacionales.

«Somos imparables: tenemos un apasionado deber con nuestra cultura», dijo a la radio Loraine Terry Machado, directora de la Compañía folklórica "Oché".

En el tabloncillo que ocupa en Consejo de las Artes Escénicas ensayan estudiantes de la Enseñanza Artística.

En estos momentos, reciben estudiantes de la Enseñanza Artística en el Salón de ensayos que ocupan en el Consejo provincial de las Artes Escénicas, mientras se preparan para celebrar en abril dos momentos de particular regocijo: el 29, Día Mundial de la Danza, y el 30, cuando con un estreno festejarán el aniversario 31 de la fundación de Oché.

La Compañía es invitada a importantes celebraciones culturales y mantiene espacios fijos de presentación: el segundo sábado de cada mes en la Sala multipropósito del Condado Sur; el tercer jueves en el parque Las Arcadas,  y los cuartos sábados en el Centro Cultural "El Mejunje".

Resaltar lo más genuino de la herencia folklórica villaclareña: incentivo artístico básico de músicos y bailarines que integran la Compañía folklórica "Oché".