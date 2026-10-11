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Comienza Jornada por la Cultura Cubana en Villa Clara

Comienza Jornada por la Cultura Cubana en Villa Clara

Leonor Esther Martínez

Sábado, 10 Octubre 2026 20:48

Tras interpretar el Himno Nacional, un miniconcierto de la Banda Provincial celebró este 10 de octubre el aniversario 124 de su fundación, y el inicio de la Jornada por la Cultura Cubana, en la glorieta del parque santaclareño Leoncio Vidal.

En otro espacio del centro de la ciudad, niños aficionados de la Casa de Cultura "Juan Marinello", ofrecieron la actividad sabatina "Montando el cuatrimotor", conducida por la actriz Carmen Margolles.Comienza Jornada por la Cultura Cubana en Villa Clara

Los 50 integrantes de los talleres de Artes Plásticas, entre niños y adolescentes, hicieron una pintada sobre el asfalto donde plasmaron su inspiración relacionada con la arquitectura, la música, el ballet, mientras las agrupaciones "Corazón de América" y " Danzarinas de fantasía" interpretaron un repertorio que dedicaron a la cultura que nos une.