Comienza Jornada por la Cultura Cubana en Villa Clara

En otro espacio del centro de la ciudad, niños aficionados de la Casa de Cultura "Juan Marinello", ofrecieron la actividad sabatina "Montando el cuatrimotor", conducida por la actriz Carmen Margolles.

Los 50 integrantes de los talleres de Artes Plásticas, entre niños y adolescentes, hicieron una pintada sobre el asfalto donde plasmaron su inspiración relacionada con la arquitectura, la música, el ballet, mientras las agrupaciones "Corazón de América" y " Danzarinas de fantasía" interpretaron un repertorio que dedicaron a la cultura que nos une.