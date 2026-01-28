Coloquio José Luis Cortés «in Memoriam» por el rescate del patrimonio musical local en el Jazz Plaza 2026 (+Audio)

Este espacio teórico, uno de los elementos distintivos del festival, se planteó desde su inicio como un encuentro intergeneracional entre teóricos, pedagogos, músicos en activo y estudiantes de arte, reunidos con el objetivo común de reflexionar sobre la praxis musical.

El eje central de la primera sesión fue el rescate patrimonial, encabezado por el documental “Ela O'Farrill: canción y olvido”, del realizador Rolando Rodríguez Esperanza.

Esa compositora villaclareña que fue muy popular en el siglo XX verdaderamente está olvidada y nosotros intentamos rescatar su memoria y su música, afirmó Rolando Rodríguez Esperanza, especialista del Centro Provincial de Cine y director del Cine Club Cubanacán.

La obra, dedicada a la enigmática santaclareña Ela O'Farrill —compositora, guitarrista, cantante y maestra nacida el 28 de febrero de 1930—, fue el punto de partida de una mañana intensa de trabajo que también incluyó la presentación del material “Te Esperaré”, un trabajo sobre la vida e interpretaciones del músico local Gustavo Rodríguez.

Es necesario que esta labor de investigación, de búsqueda, sea algo que se potencie por las escuelas de arte, señaló durante el encuentro Angélica María Solernou Martínez, directora del Conjunto de Música Antigua Ars Nova, agrupación santaclareña galardonada con el Premio Cubadisco.

«Mientras más sepamos de dónde venimos, más claro tenemos o podremos decidir hacia dónde vamos, reflexionó abogando por la figura del intérprete investigador, un músico consciente y consecuente con su entorno cultural».

Esta idea de diálogo y continuidad entre generaciones fue el hilo conductor de un coloquio que también contó con la coordinación de la especialista.

La jornada académica profundizó en la rica diversidad sonora del territorio.

El investigador Alexis Castañeda presentó «Pucho López, Raíces Nuevas y una grabación extraordinaria», un recorrido por la vida de uno de los grandes de la música cubana.

Por su parte, Oscar Cruz, director del proyecto Folk Sound Project, defendió la ponencia «Música folk y jazz étnico», explorando la fusión de instrumentos foráneos en la creación contemporánea.

Una de las aristas más destacadas fue la exploración de los instrumentos de tradición académica en nuevos lenguajes.

Los trovadores Karla Rachel Mena Cepero y David Capote Vázquez ofrecieron «Una mirada a la praxis musical de los trovadores», mientras que la cátedra de trombón del maestro Emilio demostró cómo este instrumento de perfil orquestal puede ser redirigido hacia otros códigos sonoros.

«Realmente fue una mañana intensa de trabajo, de reflexión, de debate», evaluó al cierre, subrayando el carácter distintivo de un encuentro donde se enfrentaron, en un mismo foro, voces consagradas y emergentes de la escena musical villaclareña.

El Coloquio José Luis Cortés inscribe así su labor en el espíritu amplio del Jazz Plaza 2026, un festival que se consolida en Santa Clara por segundo año consecutivo.

Más allá de los conciertos, el evento se concibe como una celebración de resistencia cultural y un encuentro intergeneracional que busca integrar toda la buena música, aprovechando la presencia de figuras que retornan a la isla para compartir su arte.

Este diálogo entre el rescate de la memoria y la innovación en la creación sienta las bases para que el festival, que se extiende hasta el 1 de febrero, cumpla con su propósito más profundo: entender el presente y decidir el futuro de la cultura cubana desde el conocimiento de sus raíces.



