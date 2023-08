Colmenita Romerillo, un compromiso con el arte y los valores humanos (+Audio, Video y Fotos)

Vea en video: Este viernes, La Colmenita Romerillo regaló un espectáculo de excelencia a los niños manicaragüenses

«En Villa Clara nuestro objetivo fue visitar la mayor cantidad de municipios para que los niños y niñas disfrutaran de los espectáculos del proyecto colmenero. Aceptamos con mucha alegría la invitación de la Dirección Provincial de Cultura y su director. Esta visita forma parte también de las celebraciones de nuestro décimo aniversario», explicó Katerine Fuentes Guevara, directora del proyecto cultural.

La Colmenita Romerillo tiene 82 integrantes en total, pero en las giras salen alrededor de 30 chicos en dependencia de las condiciones del lugar hacia donde se dirigen. «Somos una familia y siempre trabajamos con los padres. En este recorrido todo mi equipo técnico son padres y no ganan por eso, lo hacen porque les gusta ver a sus hijos cultivando valores y disfrutando del arte. Todos tienen mucha confianza en nosotros, siempre ha sido así», comentó la directora de Romerillo.

Este viernes, La Colmenita Romerillo presentó su espectáculo en el Cine La Yaya, del municipio de Manicaragua / Foto: Omar Ernesto Cárdenas Rodríguez.

Fuentes Guevara dijo también que la misión de esta colmena es formar valores en los niños, «hemos visto el cambio en los chicos de la comunidad Romerillo al paso de los años, el proyecto ha impactado profundamente el desarrollo social del lugar», contó.

El pensamiento martiano es otro pilar para la enseñanza a los pequeños colmeneros, «no podemos dejar a Martí y sus ideales fuera de la fórmula de amor que constituye la compañía», afirmó su directora.

Los integrantes de la Colmenita Romerillo, de gira por Villa Clara, están muy felices. Katerine Fuentes Guevara explicó que han salido de gira por otros lugares del país, pero que no habían visitado la provincia más central de Cuba. «Me decían: “profe queremos conocer Santa Clara y el monumento del Che”, y un día dijeron: “profe por qué no nos regala por el décimo aniversario una visita a Villa Clara”. Realmente están encantados, se sienten como en La Habana, no quieren regresar», narró emocionada.

El proyecto prácticamente ve crecer a los niños, desde pequeños están en los ensayos. Lo conforman chicos de todas las edades, hay de tres años, adolecentes e incluso tienen un joven que ya se graduó de Medicina y trabaja, pero cuando salen de gira, siempre los acompaña.

Foto: Jesús Miguel Corcho Rodríguez.

«El compromiso que ellos tienen es enorme. Sobre todo, es el amor hacia la colmena lo que nos caracteriza y diferencia de los demás proyectos», afirmó Fuentes Guevara.

La directora comentó a CMHW que todos tienen espacio en el proyecto. «Ellos vienen y en el quehacer diario nos percatamos en qué son buenos y entonces sobre esas aptitudes trabajamos con ellos, y el que no es bueno en ninguna manifestación del arte, pues entonces da ánimo y energías, pero todos cuentan», aseveró.

La Colmenita Romerillo tiene planes para volver a Villa Clara y fomentar, aún más, los valores humanos, sentimientos, aptitudes y carisma para construir una Cuba mejor desde el alma. El futuro promete si hablamos del proyecto habanero Romerillo.

Escuche una versión en Audio, con detalles ampliados, de la entrevista realizada a Katerine Fuentes Guevara, directora del proyecto cultural La Colmenita Romerillo.