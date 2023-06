Che en el pincel de los niños 

La exposición colectiva Che, creada por niños con necesidades educativas especiales, quedó inaugurada en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.

«Esta muestra nace a partir del trabajo de la educación popular, de los procesos que están ocurriendo en América Latina y la enseñanza de la historia en niños con necesidades educativas especiales. Era necesario buscar un vehículo para enseñarles la historia y que fuera atractivo, lo hacíamos desde la narrativa. Compartíamos con ellos el Diario del Che en campaña, el Diario del Che en Bolivia, veíamos documentales y los motivábamos. Como fruto de este proceso, buscaban símbolos que identificaran estas historias. Este trabajo llevó un año, reposó durante la COVID y después se retomó. Nuestro propósito era despertar en los niños la fantasía creadora desde la historia», explicó Yoelvis Pérez Carrillo, artista plástico de formación pedagógica y profesor de los infantes.

Los niños han utilizado el arte como medio para canalizar sus emociones y actitudes. Anne Mary Cruz Suárez, instructora de arte en la especialidad de danza en la escuela Rolando Pérez Quintosa, explica que «es difícil trabajar en una enseñanza especial, partiendo de que hay diferentes diagnósticos y problemas sociales. El arte a estos niños les cambia la forma de ver la vida y de manifestarse en el ámbito familiar y social. Mediante la pintura, controlan la hiperactividad, definen colores y formas, mejoran la motricidad fina y se vinculan al arte, una manera muy bonita de emplear el tiempo libre. Ellos tienen necesidades educativas especiales, pero no tienen limitaciones como muchos creen».

«El dibujo lo hicimos pensando en la admiración. Lo que más me gustó fue pintar con el profesor. Me hizo muy bien pintar», comentó el niño Enmanuel Trimiño Fleites, autor de la obra Che y la Poderosa, un dibujo con lápiz de color en cartón. Por su parte, Kevin Fuentes Marul, creador del dibujo con lápiz de color y crayola sobre el cartón Che fotógrafo, afirmó que «el profesor Yoelvis me ayudó a hacer mi cuadro, a sentirme mejor dibujando. El color que más me gustó fue el verde, tiene más de este que todos los colores y el violeta. El Che era fotógrafo y se veía bonito con la cámara en la mano».

Por los beneficios que aporta el arte a los niños y tomando como base la educación popular, Yoelvis Carrillo pretende agrandar su proyecto. «Esta colección será la raíz de una cátedra que queremos fundar en el Proyecto Cultural "Arte y parte. Desde una práctica pedagógica y social”, que pertenece a la Casa de Cultura Juan Marinello. Y con el tema de la educación popular como herramienta pedagógica para llevar a cabo procesos de trabajo en las comunidades», explicó Pérez Carrillo.

La exposición colectiva Che estará abierta al público durante todo el mes de junio en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara.