Cerrará la Sinfónica de Villa Clara el Festival “A tempo con Caturla”

Con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara y alumnos invitados de la Enseñanza Artística, concluirá este domingo 31 de mayo la XXX edición del Festival A tempo con Caturla, y será bajo la dirección del maestro Marco Antonio Prades.

Dijo a la radio que varias conmemoraciones coinciden este año: el aniversario de la muerte de Joseph Hyden, compositor austríaco y padre de la sinfonía; «fuera de programa ni la Orquesta ni yo podíamos pasar por alto sin homenajearlo», explicó.

El festival celebra también el medio siglo del Instituto Superior de Arte; el aniversario 260 del natalicio de Wolfang Amadeus Mozart y en el año de su aniversario 120, recordaremos a Caturla con tres de sus piezas: un precioso preludio para cuerdas; las tres danzas cubanas y concluirá el concierto por todo lo alto con un danzón de su autoría, precisó.

El joven director que asiste por vez primera a este evento considera que el trabajo con la Orquesta ha sido orgánico, se ha sentido muy bien acogido y en conjunto, esperan el pleno disfrute del público: «Hablamos de una gran agrupación de instrumentistas que llega a los cien años haciendo historia en la música, comprometidos todos con realzarla en cada momento», añadió.

El concierto que clausurará la trigésima edición del Caturla será este domingo 31 de mayo, a las 9 de la noche, en la Biblioteca Provincial Martí.