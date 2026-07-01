Centro Provincial de Patrimonio esclarece sobre reparaciones en el Coppelia de Santa Clara

A raíz de las preocupantes acciones que se han venido realizando en el emblemático Coppelia de Santa Clara, lo cual ha suscitado las más diversas inquietudes y reacciones por parte de instituciones y ciudadanos, así como nuestra propia institución, se realizó el 29 de junio una reunión extraordinaria en la sede del Comité del Partido Provincial.

Estuvieron presentes Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del PCC; Pastor Quesada, funcionario del Partido Provincial; Serguey Pérez Pérez, director de Cultura en Villa Clara; Ricardo Riverón Rojas, presidente de la UNEAC; Digna Morales, directora Provincial de Comercio y Gastronomía, así como los responsables de la ejecución en ese inmueble patrimonial.

Por la Dirección del Centro Provincial de Patrimonio Cultural de Villa Clara, asistieron Miguel Madariaga Fernández, director de la institución, y Guillermo Jesús Pérez Alonso, al frente de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos.

A manera de resumen exponemos los principales puntos abordados y conclusiones en el importante encuentro:

En la edificación se venían acometiendo acciones en aras de reabrir el servicio del Coppelia de Santa Clara, pero se constató que se estaba incurriendo en errores que ponían en peligro su condición de inmueble patrimonial, situación que fue reconocida en dicho intercambio y se mostró disposición a trabajar de conjunto con todos los factores responsables de la preservación del patrimonio en la ciudad, a favor de devolverle al edificio el esplendor de sus años fundacionales.

El Centro Provincial de Patrimonio Cultural dejó clara su disposición de acompañar y exigir a los participantes con el fin de que las labores a desarrollar deben estar dirigidas a devolver al inmueble todo lo que le fuera transformado, lo cual afecta su condición de edificación excepcional, tanto para Santa Clara como para el resto del país.

Para dar cobertura a la etapa del verano, se diseñará una solución temporal (a cargo de un equipo de trabajo) que permitirá ofrecer el servicio de venta de helados como se tenía previsto. Esta solución permanecerá hasta el mes de diciembre para que, a partir de enero 2027, se comiencen los trabajos de reposición de todas las estructuras de maderas retiradas.

La compañera Digna Morales planteó que Comercio y Gastronomía ya realiza las gestiones correspondientes con la Empresa Forestal para obtener la madera que se necesita para la restauración, y la mano de obra deberá ser especializada.

La solución diseñada tendrá que ser avalada por las Comisiones Municipales y Provinciales de Monumentos y también obtener el permiso de ejecución con la Delegación Municipal deI Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU).

Así luce la emblemática heladería santaclareña por estos días. Foto: Cortesía de Guillermo Jesús Pérez Alonso, director de la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos.

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