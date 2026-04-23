Celebran trigésimo aniversario del Quinteto Criollo (+Audio y Fotos)

Entre amigos, y con la música campesina y cubanísima que caracteriza a la agrupación, el Quinteto Criollo celebró junto al pueblo de Santa Clara el trigésimo aniversario de la fundación del proyecto, un símbolo de la cultura villaclareña y nacional.

El homenaje de amigos, colegas, niños y jóvenes de los talleres de creación, seguidores y muchos que le admiran, tuvo lugar en el Centro Cultural Latinoamericano en Santa Clara, donde se escucharon y bailaron canciones identificativas del grupo y del álbum musical cubano y foráneo.

La actividad contó con la presencia de Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, Mabel Machado Luna, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial y Serguey Pérez, Director Provincial de Cultura.

La ocasión fue propicia para entregarle al Quinteto un reconocimiento del Buró Provincial del Partido, la Dirección de Cultura, y otras instituciones, mientras que el Consejo de Gobierno otorgó el Escudo de Armas de la provincia.

Para Mario (Mayito) Gutiérrez, director del grupo, ese agasajo cálido es una muestra de amor que jamás olvidará.

«Cada meta alcanzada es un punto de partida, hacemos lo que nos gusta. Amamos nuestra música, nuestro país, lo que hacemos se logra con corazón, somos patriotas», dijo emocionado.

Nominados a los Premios Grammy Latinos en el 2012 por su disco La Trova de siempre, los integrantes del Quinteto Criollo tienen el orgullo de haber consolidado, con calidad y profesionalismo, la vocación de identidad y resguardo de lo más auténtico de la música tradicional cubana, además de formar nuevos talentos, llegar a las comunidades más intrincadas, participar en actos y conmemoraciones trascendentales del territorio, todo ello con una intensa actividad promocional en la radio y televisión de Villa Clara y programas estelares de la Televisión cubana como Palmas y cañas.

También han representado a nuestra provincia y a Cuba en importantes eventos nacionales y giras internacionales con total éxito.

Para su voz líder, Ernestina Trimiño, conocida como la voz juvenil de la Campiña cubana, fue muy emocionante este momento de homenajes, nostalgias, alegrías, evocación y nuevos proyectos.

«Estoy muy emocionada, han estado muchos amigos, no pensé que vendrían tantas personas para compartir este momento, a mi pueblo le digo que nos siga queriendo, que nosotros también los amamos y seguiremos trabajando con pasión, hasta el último aliento, nunca pensé que en el ocaso de mi vida fuera tan feliz», expresó.