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Celebran en Santa Clara los 30 años del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau

Celebran en Santa Clara los 30 años del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau

Oscar Salabarria Martínez

Miércoles, 15 Abril 2026 21:34

Reconocidos intelectuales y aristas villaclareños, junto a La Trovuntivitis, se dieron cita en La Luna Naranja, un espacio íntimo y acogedor que se prestigió con la presencia del poeta, cineasta, narrador y periodista cubano Víctor Casaus Sánchez, líder de una institución que, a la vuelta de tres décadas, continúa incentivando el rescate y la defensa de la memoria colectiva de la nación cubana. 

Al decir de Casaus, el Centro Pablo mantiene las esencias de los primeros días, con espacios de difusión y debate relacionados con la memoria, la historia oral, el testimonio, las artes plásticas, la nueva trova cubana, el arte digital, el diseño gráfico, inspirados en el legado histórico y literario de Pablo de la Torriente Brau y apoyándose en las nuevas tecnologías de comunicación y creación artística. Celebran en Santa Clara los 30 años del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau

Durante la velada, a la cual también asistieron autoridades villaclareñas, se confirió el Zarapico, máxima distinción de la cultura en esta central geografía, al Centro Pablo de la Torriente, por su incesante labor en la salvaguarda de la cubanía.