“Aquellas canciones que amé”: concierto por los 75 años de la maestra María Felicia Pérez

Aquellas canciones que amé llevará por título el concierto de María Felicia Pérez con Raptus Ensemble anunciado para este fin de semana en Remedios y Santa Clara.

Resultó una idea de Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura; tuvo la colaboración del maestro Maikel Iglesias y el proceso lo han disfrutado todos, asegura Alejandro Yera, director de Raptus Ensemble: «el repertorio lo integran obras de Bach, Mozart, hasta Pablo Milanés y la trova tradicional».

Hay expectativas por esa convergencia de música y voz: «Quise unir ambos estilos; el de la maestra, toda una institución del canto en Cuba y el de Raptus. Lo hemos logrado y siento que es beneficiosa y productiva la experiencia. Sobre todo porque sacamos a María Felicia de su zona de confort y la invitamos a hacer música más popular. Para mí ha sido encantador. Crecí escuchando el Coro Exaudi, la obra cumbre de la directora coral, y la admiré como profesora cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte; siempre fue una figura guía; un ejemplo a alcanzar en música», sostiene Yera.

Asimismo destaca el exquisito trabajo realizado por la fagotista y arreglista Niurys Moreno «visceral para armar tan diverso repertorio, esas versiones no existían para nuestro formato ni voz. Ha sido complicado pero todo pensado para que la maestra se sintiera cómoda y feliz con los conciertos», dijo en exclusiva a la radio.

Aquellas canciones que amé celebra el cumpleaños 75 de María Felicia Pérez. «Y sobre todo celebramos la música, su trabajo continuado como también lo hace Raptus: ambos somos resilientes, no nos dejamos amilanar por ninguna dificultad».