Abre tienda de joyería y suvenires en el Teatro La Caridad

Por más de medio año un pequeño grupo laboró en la restauración del espacio que hace esquina en el lateral izquierdo del coliseo, según proyecto aprobado por el Consejo de las Artes Escénicas.

El artista de la Plástica Léster García-Marás es el representante de la tienda, espacio que arrendo' como trabajador por cuenta propia.

El artista de la plástica Léster García-Merás Pomares, en su condición de trabajador por cuenta propia (TCP) es el representante de la tienda que comercializa la joyería y bisutería que crea, así como abanicos, jarras, mosaicos, pulover y llaveros temáticos inspirados en el Teatro y su entorno.

En la ambientación de la tienda han colocado objetos patrimoniales que son préstamos de los museos de la ciudad (el Provincial y el de Artes Decorativas); es decir, el nuevo espacio no solo comercializa, también ofrece la oportunidad del contacto con piezas de valor artístico e histórico.

Dijo Ernesto Alejo Sosa, director de la institución, que la tienda de joyería y suvenires Teatro La Caridad podrá ser en breve un espacio alternativo para la presentación de pequeños espectáculos o recitales.