Convoca la Uneac al Premio Ciudad del Che 2021

Para esta edición, las bases serán las siguientes:



1. Se reconocerán dos proyectos de libro en fase de terminación, sin distinción de género o modalidad literaria, cuyos temas quedan a elección de los autores. No se otorgarán menciones, ni premios compartidos, ni cualquier otro tipo de premio fuera de los antes descritos.



2. Para aspirar a las becas se entregarán no menos de 20 ni más de 35 cuartillas que den fe del estado en que se encuentra la obra, conjuntamente con un proyecto detallado del libro y una síntesis curricular del autor o los autores de no más de 2 cuartillas.



3. Las obras concursantes deben ser inéditas y se presentarán en hojas de tamaño Carta o A-4, en letra de 12 puntos, a espacio y medio.



4. Los autores de los proyectos seleccionados recibirán diploma acreditativo y una contribución económica de 6 MIL pesos (CUP) que les permita concluir el trabajo proyectado, serán entregados de manera íntegra en cheque nominativo en caso de estar presentes en el acto de premiación, y en el caso de que se trate de autores residentes en otros territorios, si no fuera viable su presencia, mediante cheque certificado.



5. No podrán participar los ganadores de las cuatro convocatorias anteriores ni los miembros del ejecutivo de la Uneac en Villa Clara.



6. Las obras aspirantes al reconocimiento se enviarán debidamente firmadas y foliadas e identificadas con los datos personales y localización del autor, al correo electrónico: ciudaddelcheuneacvc@gmail.com

Solo se concursará por esta vía.



7. Un mismo autor podrá enviar cuantos proyectos estime conveniente aunque solo uno de ellos podrá recibir el reconocimiento. Este requisito se considera válido para aquellos proyectos que pertenecen a dos o más autores.



8. El plazo de admisión vence el 28 de octubre del 2021.



9. La decisión del jurado será inapelable y se dará a conocer dentro de los siete días previos a la ceremonia de premiación, que tendrá lugar el 28 de diciembre del 2021.



10. La Uneac no se responsabiliza con la devolución de los trabajos no seleccionados, pues estos serán borrados de los archivos una vez que el jurado de a conocer su fallo.



11. En caso de circunstancias no comprendidas en esta convocatoria, la decisión se tomará por acuerdo del ejecutivo de la filial de escritores y la comisión organizadora del evento, en coordinación con la presidencia provincial.



12. Al enviar el proyecto de trabajo se considera que se acepta todo el paquete de requisitos establecido en estas bases. Los proyectos que los incumplan serán descalificados.