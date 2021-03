Mercedes Rodríguez: artista de la palabra (+Audio)

Seguramente usted habrá leído sus integrales crónicas, reportajes, comentarios, editoriales. Dice que para ser periodista es necesario vivir en diferentes pieles, y que en esta profesión y oficio no tiene lugar el miedo.

La introdujo en este apasionante universo «el patriarca», Roberto González Quesada, en 1974, cuando ella aún escribía poesía y se había despedido de la Medicina. El cambio de rumbo la llevó a graduarse años más tarde de Lengua y Literatura Hispanoamericana y Cubana, en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Desde entonces ha dedicado casi medio siglo al periodismo en el semanario Vanguardia.

A Mercedes Rodríguez todavía muchos de los graduados de Periodismo le decimos «profe». Y es que son magníficos los conocimientos y las experiencias vividas que tiene para enseñar esta mujer convertida en palabra.

«Los periodistas experimentados tenemos un olfato que se va adquiriendo con el transcurso de los años, que no lo da la academia, ni los estudios de posgrado, ni el mejor profesor que tengamos: el entrenamiento diario es la clave. De hecho, el periodismo me ató tanto, que nunca más escribí un poema o un cuento. Trabajando en el Vanguardia, me casé y nacieron mis hijos. Me he dedicado a esta profesión por entero. No conozco otro modo de vida».

«La dinámica del periodismo es muy fuerte y exige mucho de nosotros. Pudiera contar todas las veces que me he caído, que he dejado de dormir, de comer; he montado en helicópteros, me introduje en tanques, he conocido lugares de difícil acceso... Si no haces eso mientras aún puedes, ¿qué vas a hacer entonces?».

Mercedes, como Jefa de Redacción del semanario Vanguardia, trabaja desde la casa, y por sus manos pasa cada letra, cada texto, que luego saldrán en la edición impresa. Pero añora estar en la primera trinchera del periodismo: «Aún escribo. El lector debe saber que existes, no solo porque estás en los créditos, sino porque te leen y te siguen».

El oficio reporteril debe ser noble siempre, pretencioso solo por divulgar la noticia de forma ágil y precisa. ¿Cuál es la clave según Mercedes Rodríguez para un buen periodismo?

«Primero, es inevitable decir ciertas cualidades innatas, como la curiosidad, la sed de justicia, y la intención de ayudar y ser buenas personas, pero también debo mencionar la objetividad, asumir el lugar del otro, ser cuestionador, tener cultura, no ceder en las ideas y criterios propios, y, en fin, ser consecuentes en el pensar, decir y hacer».

¿Los géneros preferidos de Mercedes?

La entrevista y la crónica, y asegura: «No me arrepiento de ninguna letra ni de una coma, aunque me hayan cuestionado. Para mí, ser periodista es ser yo misma».

Mercedes Rodríguez García le ha dedicado 48 años al periodismo, y en ese recorrido no han faltado los más importantes reconocimientos por su trabajo. Hoy la conocemos por ser la Jefa de Redacción del semanario villaclareño Vanguardia, y por el seudónimo con el que a veces firma, Mercy la Tecla.

Cree firmemente en el oficio genuino que es el periodismo, más allá de títulos y prebendas. Cree en el poder de la crítica y la investigación, que las horas de desvelo moldean. Es ella una artista de la palabra.