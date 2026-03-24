Temporada invernal: diez frentes fríos han impactado Cuba hasta la fecha

Solo en ese período, exceptuaron los de los días 30 de octubre de 2025, clasificado de débil, y los de del 31 de enero y 05 de febrero, ambos de 2026 y considerados fuertes, agregaron en la edición de su más reciente boletín formativo

Particularmente, se refirieron a febrero, cuarto mes de la actual temporada invernal, cuando llegaron apena dos, el primero de ellos lo hizo en el transcurso de las primeras horas de la tarde del día 5, cuando basado en los datos de vientos reportados por la estación meteorológica de Casablanca, recibió la categoría de fuerte y de clásico por el giro de sus vientos.

El segundo afectó el occidente del territorio nacional durante las últimas horas del 22 de febrero y está pendiente su definición de impacto.

Respecto al comportamiento de las temperaturas, febrero llegó ser el 5to más frío de los últimos 76 años, cuando estuvieron por debajo de la media histórica.

Sin embargo, explicaron que predominaron los días consecutivos con temperaturas notables, tanto máximas como mínimas, especialmente a inicios de mes y alrededor del día 25, asociadas a tales fenómenos y a las masas de aire que los sucedieron, y, como resultado, 16 estaciones meteorológicas rompieron sus récords.

Sobresalieron entre ellas, las de Jagüey Grande, en Matanzas, que llegó a 0 °C, al igual que en Bauta, Artemisa, con 32.5 °C, y se igualó la marca en Santa Lucía, Pinar del Río, con 35.0 °C.

La combinación de estas sensaciones, continuaron, propició la ocurrencia de días con condición de frío intenso en el 33% de las estaciones del país, con jornadas aisladas en la mayoría de las ocasiones, aunque llegaron a presentarse rachas superiores a 8 días consecutivos de sensaciones muy frías durante todo el día en las instalaciones de Casablanca, Tope de Collantes, Caibarién y Esmeralda.

En cuanto a las precipitaciones, los acumulados estuvieron por debajo de sus valores normales en casi todo el país que caracterizaron a febrero último.

Marzo es el quinto mes del período poco lluvioso en Cuba, los totales de lluvia promedio que se registran son similares a los de febrero y dependen fundamentalmente de los sistemas frontales que afectan al país, los que poseen una frecuencia ligeramente inferior que la del mes que le antecede.

El Boletín de la Vigilancia del Clima es un producto del centro del mismo nombre, a partir de los datos preliminares de la Red de Estaciones Meteorológicas, del Insmet, y de las Pluviométricas, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.