Ratifica Villa Clara condición de provincia destacada en el Día Mundial del Medio Ambiente (+Audio)

Una vez más, Villa Clara vuelve a conquistar la condición de provincia destacada, de cara a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que se celebra el próximo 5 de junio.

El territorio ratifica ese reconocimiento que mantiene de manera consecutiva cada año desde el 2019, y esta vez se suman al pelotón de avanzada, también con la categoría de territorios destacados por la efeméride, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Las Tunas, mientras que Ciego de Ávila conquistó la sede del acto central.

La M. Sc. Lourdes Castelo Valdés, subdelegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente aquí, ofreció otros detalles en declaraciones a esta reportera.

«Los resultados han estado enfocados por la implementación de un periodo estratégico ambiental desde 2021 hasta 2025 donde cada año se cumple el programa de preservación de recursos naturales, el cual fue aprobado por el Consejo de Gobierno se ha cumplido por encima del 96 %», aclaró.

Castelo Valdés significó que desde el año 2023, Villa Clara puso en marcha una estrategia de economía circular en transición, y en ese sentido puntualizó que «primero se identificaron 15 entidades y hoy existen 61 que trabajan con el concepto de economía circular, tanto empresas estatales y nuevos actores económicos; todos han contribuido a crear nuevos empleos, elevar los niveles de adquisición de sus trabajadores, 43 de estas entidades no tienen desechos, es decir, depositan cero desechos al vertedero, lo cual implica que todo se recicla, se reutiliza, se aprovecha», dijo la experta.

Además, resaltó importantes experiencias en la recogida de materiales que antes se desechaban, como el proyecto Reciclo mi barrio, liderado por la Empresa Provincial de Materias Primas.

La subdelegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dialogó con la prensa villaclareña sobre los resultados de la implementación de la estrategia ambiental del territorio. Foto de la autora.

Asimismo, enfatizó que el territorio acomete medidas de conservación y mejoramiento de suelos con el respaldo gubernamental y a partir de proyectos internacionales como Resiliencia Costera y Ecovalor ,que tuvieron impactos en varios municipios de la geografía villaclareña.

«Villa Clara cuenta con diez áreas protegidas aprobadas por el Consejo Ministros con categoría de satisfactorio en la evaluación de sus planes de manejo», especificó.

En la Tarea Vida o Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Villa Clara fue la provincia seleccionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a nivel de país para implementar el Decreto 77 de Costas con Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos (PVR) «y hay comunidades como La Panchita (municipio de Corralillo), Carahatas (Quemado de Güines), Isabela de Sagua (Sagua la Grande); asentamientos costeros que han implementado esas investigaciones y se han adaptado al cambio climático. También hay una red de formación ambiental, elevando la cultura ambiental en la población, organismos y entidades», manifestó.

Más adelante expuso que la provincia tiene una labor sostenida en la aplicación de leyes y normas jurídicas para proteger el medio ambiente, de conjunto con otras entidades como la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA)

«Villa Clara cuenta con un trabajo meritorio en la implementación de la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, y el establecimiento de regulaciones que, a partir del trabajo con ORSA, se vincula con el plan gubernamental contra delitos e ilegalidades en relación con los recursos naturales, fundamentalmente en áreas protegidas y el Plan Turquino», explicó Castelo Valdés.

El proyecto Reciclo Mi Barrio, perteneciente a la Empresa de Recuperación de Materias Primas en Villa Clara (ERMP VC) en acción desde el consejo popular Camacho Libertad en Santa Clara. Foto: Tomada de ACN

Asimismo, reconoció que la mayor insatisfacción hoy radica en el manejo de desechos sólidos, un asunto que tiene la mirada del Gobierno, el CITMA y otras entidades, sin que aún se encuentren soluciones definitivas.

No obstante, aún en medio de muchas limitaciones económicas y falta de recursos, se emprenden estrategias y proyectos donde se suman empresas estatales y nuevos actores económicos.

Resaltó el tratamiento de focos contaminantes en residuales líquidos, sólidos, desechos peligrosos que se han trabajado a partir de las normas de manejo y añadió que se presentó «al Fondo Nacional de Medio Ambiente un proyecto relacionado con el ordenamiento de residuales sólidos —problemática que aqueja todo el país— con referencia en el reparto José Martí de Santa Clara, y luego se pretende generalizar, una vez aprobado el proyecto.

También varios actores económicos se han sumado a trabajos de ordenamiento de residuos sólidos como Alemanes Express, que se han unido al tratamiento de desechos sólidos en el barrio Brisas del Oeste de la capital provincial.

Finalmente, la subdelegada del CITMA en Villa Clara ratificó que la preservación del medio ambiente es una responsabilidad de muchos, porque de ahí también depende el futuro.

Y recalcó «es preciso resaltar el trabajo de organismos, entidades que aportan su grano de arena en esta tarea colosal y compleja, y citamos como ejemplo al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría, con reconocimiento ambiental nacional».