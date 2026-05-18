¿Qué es el virus del Bundibugyo, cómo se transmite y cuál es la situación actual del nuevo brote de ébola en África central?

¿Qué es el virus del bundibugyo?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los tres tipos de virus que causan grandes brotes de enfermedad por ébola, junto con el virus del Ébola y el virus del Sudán. La tasa media de letalidad de esta enfermedad es del 50%, aunque en brotes anteriores ha oscilado entre el 25% y el 90%.

El virus es altamente contagioso y se transmite a través de los fluidos corporales. Existen dos vías principales de contagio:

— De animales a humanos: por contacto con sangre, fluidos o secreciones de animales infectados como murciélagos, chimpancés, gorilas, monos, antílopes o puercoespines.

— De persona a persona: por contacto directo con piel lesionada o mucosas, al tocar sangre o fluidos corporales de alguien enfermo o fallecido por ébola, así como objetos o superficies contaminadas.

Síntomas a los que hay que estar atentos

El ébola puede comenzar de forma repentina con fiebre, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. Con el avance de la enfermedad pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y daños renales y hepáticos.

Los síntomas iniciales son similares a los de la malaria, fiebre tifoidea o meningitis, por lo que se requieren pruebas de laboratorio para confirmar el virus.

La RDC enfrenta su decimoséptimo brote desde 1976. Hasta el 16 de mayo se confirmaron 8 casos, mientras que hay 246 sospechosos y 80 muertes vinculadas a la misma causa. Uganda ya reportó dos casos importados, uno de ellos mortal.

La OMS declaró una “emergencia de salud pública de importancia internacional” y advirtió sobre el alto riesgo de propagación en países fronterizos. La inseguridad, la crisis humanitaria y la alta movilidad de la población agravan la situación.

Recomendaciones de la OMS

La OMS ha emitido las siguientes recomendaciones a aquellos países en los que se han registrado casos y aquellos en los que no.

En países con casos: activar gestión de desastres, reforzar vigilancia y controles fronterizos, aislar y tratar casos de inmediato, prohibir el traslado transfronterizo de restos humanos y restringir viajes internacionales de contactos.

En países sin casos: informar a viajeros y ciudadanos, preparar la evacuación de nacionales expuestos y tratar cualquier caso sospechoso o muertes inexplicables como emergencia en las primeras 24 horas.