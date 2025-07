Premio Academia de Ciencias para estomatóloga villaclareña

Hija de dos estomatólogos, por lo que lleva el oficio en sus genes, y aquellas conversaciones en el hogar despertaban el precedente, aunque con la llegada a la secundaria básica todo estaba definido, y luego en el preuniversitario llegó el gran día de pasar las pruebas de ingreso e incluirla como primera opción. Un tiempo después la vida se encargó de premiarla al hacer realidad sus aspiraciones.

La Dra. Yilian Jiménez (a la derecha) intercambia con Sonia Amalia Valdés Sardiñas, jefa del departamento de docencia e investigaciones de la clínica estomatológica docente Celia Sánchez Manduley, como una de las promotoras del proyecto vinculado a la Atención Primaria de Salud.

Se graduó de Estomatología en 1999, y la especialidad de Ortodoncia llegó durante la carrera con excepcional rendimiento, otorgada por vía directa, hasta que cuatro años más tarde le pudo decir a sus progenitores Luis Jiménez Mesa y Rosario Yong Benítez: «Ya soy ortodoncista».

La academia premia

El pasado 2024 le trajo a Yiliam Jiménez la satisfacción de obtener el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) como resultado de una investigación científica sobre la atención integral a pacientes con maloclusiones dentales y alteraciones posturales que tuvo como entidades ejecutoras a la clínica estomatológica docente Celia Sánchez Manduley, de Malezas, donde trabaja Yilian, su homóloga de especialidades Victoria de Santa Clara, frente al Hospital Pediátrico, y la Facultad de esa rama perteneciente a la Universidad Médica de Villa Clara.

Constancia del Premio Nacional de la ACC para la Dra. Yiliam Jiménez Yong.

Fue el único trabajo seleccionado de Villa Clara en el grupo de las Ciencias Biomédicas y transitó por la fase municipal, provincial hasta llegar a compartir en el país luego del trabajo de las comisiones, y sorprende para muchos que las malocusiones afecten de manera notoria las posturas humanas.

«Comencé con este tema investigativo desde 2012 como algo pensado. A partir de ese momento pasó por varias etapas hasta llegar a optar también por la categoría para el doctorado en Ciencias e iniciaron los procederes en tesis de especialidad y de maestría.

— Al revisar su concepción no se circunscribe solo a irregularidades dentarias.

— Tiene tres etapas. Una de ellas en la búsqueda de la relación entre las maloclusiones dentales y las alteraciones en la postura y del cuerpo en general.

Como muestra el esquema en la imagen 1 el peso está bien distribuido, en la 2 la carga se traslada hacia delante, y en la 3 es hacia detrás según el tipo de malocusión.

Por un lado trata las alteraciones ocasionadas cuando las piezas dentales del maxilar superior no están debidamente alineadas con las inferiores en la mandíbula. Ello ocasiona dificultades en la respiración y mala deglución que conllevan a que el crecimiento de los maxilares no resulte el más correcto.

El protocolo incluye las funciones bucales y nasofaríngeas, sin descartar las posturales desde la posición de los hombros, las caderas y el apoyo plantar.

«Estas situaciones de las posturas inadecuadas son bastante frecuentes y existen diferentes grados, por lo que se determina que la propia maloclusión guarda relación con los problemas posturales y son factores concatenados»

— ¿Qué hechos inciden para llegar a ello?

— Están incrementadas por la era moderna con el uso desmedido de tables, celulares, computadoras y otros medios contribuyentes a las malas posturas y a que una maloclusión llegue a etapas más complejas.

— Habla de tres etapas en la investigación ¿cuáles son las restantes?

—Aparece la creación de una guía de diagnóstico y tratamiento para abordar este tipo de pacientes al no existir a nivel nacional. Es un trabajo que cuenta con innovación e impacto a partir de su protocolo para la atención integral a los pacientes con estas irregularidades, por lo que los estudios llegaron a algunas escuelas primarias de Santa Clara y se aplicaron tratamientos convencionales y otros con el equipo multidisciplinario que lograron mejores resultados.

— Ninguna investigación es posible sin el aporte de otros profesionales. ¿Quiénes se sumaron al proyecto?

— Agregó la participación de fisiatras, otorrinos, ortopédicos, como los doctores. Noslen Pimienta Pérez y Noel Castillo, Ariel Rodríguez Pino, de Medicina Física y Rehabilitación, en un amplio equipo que incluye, además, ortodoncistas, estomatólogos generales, logofoniatras y alergistas.

— ¿Entre los tutores y colaboradores?

— El tema de investigación, al concluir la maestría, condujo a retomar nuevos objetivos en la atención temprana a estos casos, y se lo agradezco a la Dra. Miriam Machado Martínez (ya fallecida) que fue la tutora para hacerme especialista en ortodoncia y sugirió el tema de investigación que fue continuado por las doctoras Felisa Veitía Cabarroca, en la parte metodológica y Olga Lidia Véliz Concepción quien me llevó de la mano en la tesis doctoral. Tampoco puedo excluir al bioestadístico, fallecido, Tomás Crespo Borges en los resultados estadísticos finales de la investigación.

— Sin dudas existe la proyección comunitaria…

— El proyecto tiene ciencia e innovación con un importante impacto social para la Clínica Dental Celia Sánchez Manduley, la de Especialidades Victoria de Santa Clara, la Facultad de Estomatología de la Universidad Médica y la Atención Primaria de Salud en Santa Clara. A través del protocolo se guía el diagnóstico y tratamiento en edades tempranas que solo se logra mediante la atención primaria con el seguimiento a la dentición temporal y las habilidades para diagnosticar los problemas que presenta el niño en su respiración, deglución, posturas inadecuadas, y la masticación a fin de corregirlos en edades tempranas. He aquí su impacto.



Insistir en cómo el menor debe pararse correctamente de frente, de perfil y tener una visión integral del cuerpo humano para su remisión al equipo multidisciplinario y solucionar no solo los problemas de ortodoncia, si no aquellos que pueda mejorar con ejercicios, reforzando la musculatura para lograr un crecimiento orgánico.

— De no aplicarse un tratamiento oportuno…

— Si el paciente no se trata en la edad de crecimiento llega a la adultez con maloclusiones que impone aparatología fija u otro tipo de tratamiento sumamente costoso, sin excluir la cirugía, mientras que desde el punto de vista de ortopedia aparecerán los dolores musculares generales, en la cervical, y en otras partes.

— ¿El premio?

— Parte de los resultados de la tesis doctoral y sustentó otros pequeños trabajos con alumnos ayudantes. A partir de ahí surgieron tesis de formación de especialistas, otras de maestrías, por citar algunas.

Tiene ahorro económico y beneficio social.

— ¿Tus padres?

— Siempre conmigo. Soy continuidad, ayudándome en la búsqueda bibliográfica, con el apoyo de ellos desde que me hice especialista.

— Para aquellos progenitores que observan irregularidades en sus hijos y necesitan una consulta?

— Pueden acercarse el equipo de tratamiento en la clínica Celia Sánchez Manduley, a la Facultad de Estomatología de la UCM y a la clínica estomatológica Victoria de Santa Clara, como referentes.