Inauguran aula especializada en UCLV en honor al fallecido Dr. C. Pascual Felipe Correa Álvarez (+Audio)

El espacio está destinado a la docencia e investigación y su apertura se enmarca en la celebración del 51 aniversario de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales.

El Dr. C. Pascual Felipe Correa Álvarez fue Profesor Titular y formador de generaciones de juristas durante más de 45 años, referente en el estudio del Derecho Internacional Público y recordado con cariño por estudiantes y profesores de la institución.

Aracely Alfonso Peraza, jefa del departamento de derecho de la Facultad de Ciencias Sociales, explicó que la inauguración del espacio constituye un reconocimiento a su trayectoria académica y a su contribución a la educación superior en la geografía central.

El Dr. C. Correa Álvarez fue, además, conferencista asiduo en el Modelo de Naciones Unidas Orbis, donde intervino sobre la historicidad de los conflictos armados y su escalada internacional. Asimismo coordinó cursos sobre el sistema de derecho estadounidense y su geopolítica imperial, y abordó públicamente la crisis del Derecho Internacional frente a instrumentos jurídicos de excepción.