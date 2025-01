Fin de semana invernal sin resultar intenso en el centro del país

Lo explica el máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos en el Centro Meteorológico Provincial (CMP), al indicar que para este viernes descenderán un poco las temperaturas, sin registros significativos.

«Tendremos un impacto en las máximas con tres factores fundamentales: los vientos, caracterizados por intensidades moderadas, nublados, chubascos ocasionales, y la masa térmica que bajará un poco, sin que llegue la influencia continental».

Y precisó: «las temperaturas más frías en el archipiélago se pronostican para la región occidental, desde Pinar del Río hasta Matanzas, quizás a Santo Domingo llegue algún valor bajo, pero no descuidemos el impacto biometeorológico porque los vientos, la nubosidad y las precipitaciones ligeras pueden influir en la salud humana».

Las temperaturas máximas bajarán en la provincia de 28-30 o C a 22-23 o C y las mínimas no descenderán por debajo de 10 o C.

Se sentirá un enfriamiento al transitar por el período más frío del año, sin contar con registros marcados. Ya de domingo a lunes se espera el ascenso de nuevo de nuestros termómetros.

Algo inusual

Amaury Machado subrayó un hecho singular para la Meteorología. Esta semana trajo una situación interesante. Hay imágenes impactantes en lugares, fuera de Cuba, en los que no había caído tanta nieve, como el estado de la Florida que rompió los récords en las últimas 24 horas con más de siete pulgadas.

Las playas del golfo de México congeladas en las que el chorro polar, que divide la masa ártica, estaba en su centro, lo que propició que se congelaran las aguas como hecho inusual. Ello indujo, también, a que varias ciudades del sur de los Estados Unidos rompieron los records de nieve y de frío en la última centuria.

«En nuestro medio hubo contraste de acumulados históricos de las temperaturas máximas en la zona oriental del país, comparado con los valores en extremos mínimos de otros lugares, debido al rompimiento del vórtice polar (ráfagas de aire frío) que originó el fenómeno, aunque la posición de este chorro hizo que no llegara a Cuba, unido a la existencia de un evento débil del fenómeno La Niña en el Pacífico».