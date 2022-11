Diabetes mellitus, desafío impostergable para Villa Clara (+Fotos)

Kevin Mario Sobrino Rodríguez está a punto de arribar a sus dos décadas de vida; sin embargo, conoce muy de cerca lo que es la diabetes mellitus (DM), debido a que con apenas tres años sufre de una enfermedad bastante rebelde.

Ni aun con insulina bajaban los niveles de glucemia, lo que provocó un mes de ingreso en el hospital pediátrico José Luis Miranda, al resultar el infante con mayores índices de azúcar en sangre en aquellos tiempos.

Una familia marcada por antecedentes del padecimiento, y los ojos de su abuela detectaban que algo no andaba bien. Era demasiada la ingestión de agua de Kevin durante el día, por lo que no había tiempo que perder y se impuso la visita al médico.

«Era obeso, a tal punto que las cifras indicaban, desde el inicio, los 16 milimoles por litro (mmol/l) para luego mantenerse con registros intermitentes, por lo que resultaba difícil encontrar la dosis exacta, en medio de mis carreras para escapar de los pinchazos».

Para el entonces infante fue difícil aprender a inyectarse solo, pero la existencia del Proyecto Diabetes y yo, guiado por la magia y los conocimientos de la Dra. Julieta García Sáez, especialista en Endocrinología, profesional relevante en esta rama pediátrica en la provincia y en el país, junto al licenciado en Enfermería Liet Sosa Villanueva y Yaili Rodríguez Rodríguez, entre los fundadores, ayudaron a cambiar aquel mundo de temores para convertirlo en fuente de aprendizaje en busca de otros horizontes.

«Cuando conocimos de este Proyecto nos insertamos y me convertí en un ayudante. Fue una especie de escuela a fin de vencer el temor y demostrarme que solo podía inyectarme, al tiempo que me enseñó diferentes comportamientos ante la enfermedad y a incorporar las dietas adecuadas».

Kevin considera que si hay algo fundamental para enfrentar el padecimiento es la disciplina, la palabra clave ante la glucemia.

«Si no te sabes controlar y llegar a conocer tu cuerpo se pierde el tiempo y la enfermedad avanza. En mi caso, aunque no me haga el análisis, algo me dice cómo anda mi organismo. Tengo mucha responsabilidad, realizo ejercicios, camino a diario y desarrollo una vida normal», confiesa el joven que concluyó su preuniversitario y ahora debe cumplimentar un año en el Servicio Militar para iniciarse en los caminos de la Ingeniería Agrícola, carrera universitaria que tiene en sus manos.

Más allá de una fecha

Hay retos que por su trascendencia no pueden esperar a mañana a fin de mejorar la prevención, diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus. Ello ocurre con el amplio capítulo de numerosas afecciones que tienden al incremento paulatino.

Deténgase en las reflexiones de la Dra. Barbarita Rodríguez González, como jefa del Departamento Provincial de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en la dirección de Salud, para que constate la certeza del planteamiento.

Con múltiples fundamentos la especialista precisa que la prevalencia de diabéticos entre los villaclareños es de 6,7 % para su población total y de 7,8 % entre aquellos que sobrepasan los 15 años.

Pero hay más, la DM figura entre las primeras causas de morbimortalidad en el cuadro de Salud y aparece dentro de las diez causas de muerte tanto en Villa Clara como en Cuba.

«Al cierre de 2021 era el octavo motivo, y en lo que va de año ocupa el décimo puesto en los decesos; sin embargo, en el caso de la mortalidad el 13, 5 % ocurre de manera precoz en personas comprendidas entre los 30 y los 69 años, algo que verdaderamente asombra y llama la atención», enfatizó Rodríguez González.

El entorno infantil tampoco se descuida. Por ello la Dra. Tania Pérez Peralta, al frente del departamento de Endocrinología del hospital pediátrico José Luis Miranda, continúa las acciones del proyecto iniciado por la Dra. Julieta y sus continuadores con vistas a preservar la salud de la bien llamada esperanza del mundo.

Unos 218 infantes son portadores de la DM en la provincia, mas el 99 % presenta la de tipo I como dependientes de insulina, y en el transcurso del actual año han debutado otros 23; de los cuales, 20 recurren a la hormona que posibilita que el azúcar en la sangre pase a las células.

«Vale resaltar que si bien en la diabetes tipo I intervienen factores genéticos, ambientales e inmunológicos al exponerse a determinados virus, alimentos y circunstancias del medio ambiente, desencadenan mecanismos que hacen que desaparezcan células e induzca a esta modalidad que no se puede prevenir», sustenta.

Y a renglón seguido indica que en la de tipo II sí es posible evitar su aparición, a pesar de que la predisposición genética es fuerte. «Condicionantes como la obesidad, la falta de ejercicios, los hábitos alimentarios incorrectos, y los inadecuados estilos de vida llaman a modificarse con tal de retardar la aparición de la enfermedad y lograr, incluso, que no afecte».

La Jornada por el Día Mundial de la DM no se circunscribe a un solo día. Acciones en la Casa del Diabético de Santa Clara, el evento DiabeCentro, la intervención en el Parque de La Pastora, con especialistas, niños diabéticos, profesionales del deporte y otras disciplinas y la posibilidad de que la población chequeara sus niveles de glucemia formaron parte del programa del que aún falta durante el fin de semana en una convivencia con niños portadores en el complejo recreativo Arco Iris.

«Desde 2008 se comenzaron a realizar las actividades con los niños diabéticos a partir de la mano de la Dra. Julieta García denominado Diabetes y yo. Junto a Liet Sosa Villanueva, licenciado en Enfermería y también fundador de la experiencia, se fueron sumando otros expertos en diferentes multidisciplinas, cuyo objetivo esencial es que los menores intervengan en la prevención y aprendan a convivir con la enfermedad.

Tener diabetes impone una dieta adecuada que suprima los dulces, pero no exime la inclusión de la cantidad de calorías acorde con la edad y el peso.

O como aclarara la Dra. Pérez Peralta. «Se puede comer la totalidad de los alimentos, pero siempre en proporciones adecuadas y descritas por su médico, ya que el hecho de ser diabético no es limitante para la vida».

En torno al padecimiento

— Debido al constante incremento de casos en el Planeta desde 1991 se designó al 14 de noviembre como Día Mundial de la Diabetes, instituido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

— Un círculo azul simboliza la ocasión como expresión de vida y salud, además de resultar el color de la bandera de las Naciones Unidas, al tiempo que se le rinde tributo al nacimiento de Sir Frederick Banting, descubridor de la insulina junto con Charles Best, en 1922, cuando se le administró por primera vez a un adolescente que padecía diabetes severa para resultar un hito en la historia de la Medicina.

— La DM se origina ante el déficit de la producción de insulina por el páncreas o puede hacerlo en cantidades pequeñas. Esta hormona favorece que el azúcar existente en la sangre penetre en las células del cuerpo como fuente de energía.

— Aunque la diabetes tipo I (dependiente de insulina) es la más frecuente en la edad pediátrica, y la de tipo II afecta cada vez más a los niños, los síntomas resultan coincidentes en ambas. Entre estos aparecen tener una sed insaciable, orinar con frecuencia durante la noche, apetito continuo, pérdida de peso sin causa específica y fatiga e irritabilidad.

— Según la FID unos 537 millones de personas, comprendidas entre los 20 y 79 años, son portadores de la enfermedad. Ello representa el 10 % de la población mundial en este grupo de edades. De continuar la tendencia, cerca de 700 millones de adultos padecerán de diabetes en 2045.

— Como dato curioso vale señalar que China resultó el país con mayores registros de DM en 2019 al reportar 116,4 millones de afectados, seguido de la India y los Estados Unidos que totalizaron 77 y 31 millones, respectivamente.